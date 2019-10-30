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Serin hava gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

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Yağmurlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.
Serin hava gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle, yarın, hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olacak.


Cuma günü, parçalı zamanla çok bulutlu geçecek, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur yağacak. Cumartesi ve Pazar günleri, parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.


Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri parçalı ve zamanla az bulutlu hava bekleniyor.


En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 derece santigrat dolaylarında seyredecek.  


Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.   

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