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Serin hava ve yağmur bekleniyor

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Serin hava ve yağmur bekleniyor
Serin hava ve yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, bgün  ve Cuma günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün  çok bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu zamanla parçalı ve az bulutlu, Cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler ise az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 27- 30, sahillerde ise 23-26 derece dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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