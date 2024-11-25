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Serin ve Nemli Hava Hakim Olacak

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Meteoroloji Dairesi, 26 Kasım – 2 Aralık 2024 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini paylaştı.
Serin ve Nemli Hava Hakim Olacak

Meteoroloji Dairesi, 26 Kasım – 2 Aralık 2024 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini paylaştı. Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi etkisinde olacağı, periyodun ilk günü soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı belirtildi.

Hava Durumu

  • 26 Kasım Salı: Parçalı ve az bulutlu,
  • 27 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu,
  • 28 Kasım Perşembe: Parçalı ve az bulutlu,
  • 29 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu,
  • 30 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu,
  • 1 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu,
  • 2 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu.

Sıcaklıklar
En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günü 15-18°C, diğer günlerde ise 19-22°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların planlarını hava durumu tahminlerini dikkate alarak yapmaları tavsiye edildi.

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