Serkan Özcezarlı anısına yapılan yarışma sona erdi

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Serkan Özcezarlı anısına yapılan kıyıdan olta ile balık avlama yarışmasıkatılan 17 takım ile başarılı bir şekilde Azure Bay Beach restoran da tamamlandı. Sponsorumuz Azure Bay Beach ve Royalton Car ın katılımcılara sağladığı olanaklar ve havanın da yardımı ile güzel müsabakamız hem Serkan kardeşimizin anısını yaşatmamıza hemde avcı arkadaşlar ile güzel anılar yaşadık.
Müsabaka aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.
Takım 1.Firuz Aykan
Binal Sanlı Sanlier
Takım 2. Nurettin Genç
Kağan Mayda
Takım 3 Kadir Sofer
Mertsan Çakırlı
En büyük balık ödülü : Baran Mayda
En çok balık ödülü : Firuz Aykan
Katılan tüm sporculara müsabakamıza katkı koydukları için teşekkür eder Sponsorumuz Azure Bay Beach direktörü Acar Acarbey ' e misafirperverliklerinden dolayı müteşekkiriz.
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