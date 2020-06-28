Serkan Özcezarlı anısına yapılan yarışma sona erdi

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Serkan Özcezarlı anısına yapılan kıyıdan olta ile balık avlama yarışmasıkatılan 17 takım ile başarılı bir şekilde Azure Bay Beach restoran da tamamlandı. Sponsorumuz Azure Bay Beach ve Royalton Car ın katılımcılara sağladığı olanaklar ve havanın da yardımı ile güzel müsabakamız hem Serkan kardeşimizin anısını yaşatmamıza hemde avcı arkadaşlar ile güzel anılar yaşadık.

Müsabaka aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.

Takım 1.Firuz Aykan

Binal Sanlı Sanlier

Takım 2. Nurettin Genç

Kağan Mayda

Takım 3 Kadir Sofer

Mertsan Çakırlı

En büyük balık ödülü : Baran Mayda

En çok balık ödülü : Firuz Aykan

Katılan tüm sporculara müsabakamıza katkı koydukları için teşekkür eder Sponsorumuz Azure Bay Beach direktörü Acar Acarbey ' e misafirperverliklerinden dolayı müteşekkiriz.