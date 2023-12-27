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Serman Vudalı hayata veda etti...

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Akova köyü ile ismi özdeşleşen Sermen Vudalı, bu sabah yaşama veda etti. 
Serman Vudalı hayata veda etti...

Akova köyü ile ismi özdeşleşen Sermen Vudalı, bu sabah yaşama veda etti. 

Uzun süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Vudalı, ölümü ile sevenlerini yasa boğdu. 

Akova Türk Çiftçiler Birliği'nde uzun yıllar futbol oynayan Vudalı, efsane Çetinkaya'ya transfer olarak kısa bir süre forma giymişti.

Akova da kulüp başkanlığı da yapan Vudalı, spor tesislerinin tamamlanmasına büyük katkı vermişti.

Serman Vudalı'nın oğlu Eray Vudalı da halen Larnaka Gençler Birliği forması giyiyor.

Vudalı'nın cenazesi, yarın köyü Akova'da defnedilecek.

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