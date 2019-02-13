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"Sermayenin Emeğe Karşı Niyeti Bir Kez Daha Gün Yüzüne Çıktı "

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"Sermayenin Emeğe Karşı Niyeti Bir Kez Daha Gün Yüzüne Çıktı "
"Sermayenin Emeğe Karşı Niyeti Bir Kez Daha Gün Yüzüne Çıktı "

Hazine-Sen'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Son günlerde tartışma konusu olan özel sektörde sendikalaşma ve KKTC vatandaşlarının istihdamına maaş desteği verilmesi ile ilgili Yerli İş Gücü İstihdamını Destekleme Tüzüğü’nde yapılacak değişiklik çalışması Sermayenin Emeğe Karşı Bakış Açısını Ve Niyetini Bir Kez Daha Gün Yüzüne Çıktı

Kendi çıkarları ve kazançları dışında hiçbir şeyi önemsemeyen sermaye kesiminin bilmesi gerekir ki sendikalaşma korkulacak birşey değildir. Çalışanların huzurlu bir ortamda emeğinin karşılığını alarak mutlu bir şekilde çalışması verimin artması sonucunu doğuracaktır. Oysa ülkemizdeki mevcut düzende işveren çalışanlarına her türlü baskıyı yapmayı kendisinde hak olarak görmektedir.  Uzun çalışma saatleri, düşük ücret politikaları, sosyal yatırımların yapılmaması, işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı mobing ve ticari faaliyetlerle ilgili gerekli vergilerin ödenmemesi devlet eliyle desteklenmektedir. Devlet üzerine düşen görevi yerine getirmekten imtina edip gerekli yasal düzenlemeri yapmayarak özel sektörde çalışan emekçileri işverenin insafına bırakmaktadır. 

Üretim ve ticaretin gelişmesi ancak dengeli piyasa şartları çerçevesinde gerçekleşebilir. Bir ülkede milli gelirin toplum katmanları arasında adil olarak paylaşımı o toplumda huzurun, ekonomik, sosyal refahın varlığı için son derece önemlidir. Ancak mevcut yapıda çarpık gelir dağılımı toplumumuzda huzursuzluğa neden olmaktadır.

Sendikalaşma ve maaş desteği sayesinde emekçiler işyerlerine ve işlerine daha çok bağlanarak sahiplenecek, daha çok özen gösterecek bunun sonucu olarak iş kazaları azalacak, verimli çalışma ve kalite artacaktır.

Hazine Çalışanları Sendikası olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Zeki ÇELER’in çalışmalarının önemli ve takdire şayan olduğunu, çalışanların insanca yaşayabilmesi adına yapılacak iyleştirmeleri her zaman destekleyeceğimizi belirtiriz."

 

 

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