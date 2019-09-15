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‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf

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‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf
‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), ‘serpme kahvaltı’ nedeniyle yılda 100 milyar liralık gıdanın israf edildiğini açıkladı.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre TİSVA, yılda toplamda 214 milyar liralık gıdanın israf edildiğini tespit etti. Bu da 12 ton gıda anlamına geliyor.

Vakıf başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, 100 milyar liralık israfın yaşandığı serpme kahvaltılarda masadaki zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta veya ekmeğin çoğunun çöpe gittiğini söyledi.

Vakfın endeksine göre Türkiye, gıda israfı anlamında 67 ülke arasında 65’inci sırada.

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