  • BIST 1.443,710
  • Altın 486,84
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Sert iniş yapan yolcu uçağında ölü sayısı artıyor

» »
Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor.
Sert iniş yapan yolcu uçağında ölü sayısı artıyor

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor.

Sibirya Bölge Ulaştırm Savcılığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, 2'si mürettebat ve 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde uçağın gövdesinin parçalandığı ve ekiplerin yolcuları uçaktan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağının motoru havadayken alev almış, uçak ormanlık alana sert iniş yapmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan'da protestocu kadınlar kırbaçla kovalandı09 Eylül 2021 Perşembe 19:41
  • Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları boyunca 863 kişi Kovid-19'a yakalandı09 Eylül 2021 Perşembe 09:36
  • Çin sosyal medyasında K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama getirdi08 Eylül 2021 Çarşamba 12:50
  • Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı: Başbakan Molla Akhund, İçişleri Bakanı Hakkani FBI'ın arananlar listesinde07 Eylül 2021 Salı 19:35
  • Japonya'da salgına karşı OHAL'in süresi uzatılıyor07 Eylül 2021 Salı 11:19
  • Hindistan'da yarasa kaynaklı Nipah virüsü alarmı07 Eylül 2021 Salı 10:28
  • Taliban hükümeti şekilleniyor: Şeyh Abdulhakim müminlerin emiri, Baradar başbakan04 Eylül 2021 Cumartesi 17:44
  • Pakistan’da şiddetli yağışlar can alıyor: 4 ölü04 Eylül 2021 Cumartesi 14:02
  • Taliban: 'Güvenilir dost' Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni aktif olarak destekleyeceğiz03 Eylül 2021 Cuma 20:25
  • Aşı olmayana, benzin satışı yapmıyorlar02 Eylül 2021 Perşembe 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti