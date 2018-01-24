Sertifikalı İngilizce Dil Eğitimleri Yarın Başlıyor

YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin Sertifikalı İngilizce Dil Eğitimleri 25 Ocak’ta Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Kısa Dönemli Eğitim programları çerçevesinde gerçekleştirilecek İngilizce dil eğitimi 25 Ocak’ta başlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi YABEM eşgüdümünde İngilizce Hazırlık Okulu tarafından gerçekleştirilecek olan İngilizce dil eğitimi Akademik Takvim bahar dönemi boyunca sürecek. Pre-Intermediate (Ön-Orta) ve Intermediate (Orta)seviyelerinde düzenlenen dersler hafta içi Salı ve Perşembe günleri YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nde yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen diğer dil kurslarında olduğu gibi İngilizce dil eğitim programlarında da dilin temel kuralları, okuma yazma anlama teknikleri öğretilerek uygulamalı çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Uluslararası ders kitapları kullanılarak ve 96 saat olarak gerçekleştirilecek olan program bahar döneminde tamamlanacak. Program çerçevesinde katılımcılara eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamaları durumunda Yakın Doğu Üniversitesi YABEM tarafından onaylanmış sertifika verilecek.

Arhun Ersoy: Sertifika Programlarımız İngilizce Dil Becerilerinin Uluslararası Kriterlere Uygun Olarak Şekillenmesini Amaçlıyor.



Yıllardır toplumun farklı kesimlerine başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar farklı düzeylerde İngilizce eğitimi sunduklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu İdari ve Dış Kurslar Koordinatörü Arhun Ersoy bu yıl açılacak İngilizce dil sertifika programlarının da uluslararası kriterlere uygun olarak yürütüleceğinin altını çizdi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)- kriterlerine uygun bir şekilde tasarlanan ve hayata geçirilen sertifika programlarının katılımcılara İngilizce dil becerilerini arttırmak için önemli bir fırsat sağlayacağını belirten Ersoy “Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizin eşgüdümünde Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu tarafından verilecek olan ve katılımcıların ihtiyaçları gözönünde bulundurularak hazırlanan, iletişim amaçlı, günlük dilde sıkça kullanılan yapıların öğretilmesini ve hedeflenen dil becerilerinin uluslararası kriterlere de (CEFR) uygun olarak şekillenmesini amaçlayan İngilizce kurslarımız yapılacak yeterlilik sınavından sonra pre-intermediate ve intermediate seviyelerde başlayacaktır.” dedi.

Doç. Dr. Koldaş:UluslararasıKriterlere Uygun İngilizce Sertifika Programlarımızda Kursiyerlerimizin Dil Hakimiyetlerini Yeni Pedagojik Yöntemlerle Geliştiriyoruz

YABEM eşgüdümünde İngilizce Hazırlık Okulu tarafından açılan İngilizce Sertifika Programlarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi gördüğünü belirten Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “ İngilizcenin dünyada yaygın bir iletişim dili haline gelmesi bu dilin öğrenilmesine yönelik ilgiyi de her geçen yıl daha da arttırıyor. YABEM olarak İngilizce Hazırlık Okulumuzla düzenlediğimiz İngilizce sertifika programlarımızın öncelikli amacı kursiyerlerimize İngilizce diline hakim olarak uluslararası düzeyde kültürel ve profesyonel etkileşimde bulunabilme, bu dildeki iletişimlerinde kendilerini yetkin bir şekilde ifade edebilme becerisini uluslararası kriterlere uygun bir şekilde kazandırmaktır. Kurslarımızda, ders içeriklerini hazırlık okulumuz ile birlikte İngilizce eğitimindeki uluslararası düzenlemeleri ve yeni pedagojik teknikleri göz önünde bulundururarak güncelliyoruz. Bu yaklaşım farklı düzeylerde verdiğimiz dil eğitimlerimizin başarısına da doğrudan yansıyor.Sertifika programlarımız Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendilerini katıldıkları uluslararası eğitimlerle sürekli olarak yenileyen ve bu yeni pedagojik teknikleri verecekleri eğitimlere uyarlayan uzman öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Katılımcılarımız sertifika programlarımızda İngilizce dil yetkinliklerini farklı seviyelerde geliştirme veprogram sonunda alacakları sertifikaları ile İngilizce dil düzeylerini uluslararası kriterlere uygun olarak belgeleme imkanına sahip olacaklardır.” dedi.

25 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan İngilizce dil eğitimlerine ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@neu.edu.tr e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilecek.