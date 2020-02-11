Sertleşme sorunu, ses dalgalarıyla tarih mi olacak?

Bilim insanları, düşük yoğunluklu ses dalgası tedavisini test ettiler. İtalyan araştırmacılar, cinsel organa verilen darbelerin, hasarı iyileştirmek için büyüme hormonu salgılayarak sertleşme sorununa bir çözüm bulmuş olabildiklerini ifade ediyorlar.

İktidarsızlık problemi yaşayan ve hap kullanan bir grup erkekte, yeni tedavi test edildi. Katılımcıların cinsel organlarına 2 bin 400 ses dalgası veren 6 seans sonrasında, kullanılan standart sertleşme sorunu haplarından daha iyi sonuçlar elde edildi.



posta'nın haberine göre; ses dalgası tedavisinin, yeni sinir lifleri ve kan damarlarının büyümesini uyararak, cinsel organ fonksiyonunu restore ettiğine inanılıyor. 20 dakikalık seanslarda, cinsel organa verilen ses dalgası darbelerinin can yakmadığı ifade edildi.

Tedavi umut verici

İtalya Napoli Üniversitesi Federico II'den Paolo Verze, düşük yoğunluklu ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin erektil disfonksiyon için 'umut verici' bir tedavi olduğunu söyledi. 156 katılımcının hepsinde tip 2 diyabet vardı, çünkü erektil disfonksiyon, diyabetliler arasında sıklıkla görülen bir sorun.

Erektil disfonksiyon nedir?

İktidarsızlık olarak da bilinen erektil disfonksiyon, bir erkeğin cinsel organında sertleşmenin olmadığı veya bu sertliği koruyamadığı zamandır. 40 yaş üstü kişilerde daha sık görülür, ancak her yaştan erkeği etkileyebilir.



İngiliz Ürolojik Cerrahlar Derneği'ne göre, erektil disfonksiyon 40 ila 70 yaş arasındaki erkeklerin yarısını etkileyebiliyor. İktidarsızlığı olan erkeklerde sıklıkla 'performans kaygısı' olarak adlandırılan psikolojik bir bileşen yaygındır. Bununla birlikte, sadece yüzde 10'unda tamamen psikolojik bir sorun görülmektedir.