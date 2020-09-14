Sertleşme sorunu yaşamamak için dişlerinizi fırçalayın

Erkeklerde sertleşme sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında bir ilişki olabilir mi? Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; diş eti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80’inde diş eti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise diş etleri iltihaplı erkeklerin, diş etleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır” dedi.

Sertleşme sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında ilişki var mı?

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Periodontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, erkeklerde kötü ağız hijyeninin cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Dr. Alkan, diş hekimliğinde bilimsel çalışmaların, ağız hastalıkları ile vücudun diğer hastalıkları arasındaki olası ilişkilere yoğunlaştığına dikkat çekerek “Son yıllarda, oral ve cinsel sorunlarla ilgili veriler; erkeklerde kötü ağız hijyeninin, diş ağrısı ve diş eti iltihabından daha fazlasına sebep olabileceğini gösteriyor. Çalışmaların oldukça çarpıcı olan sonuçları doğrultusunda sorulacak yeni bir soru var artık: Erkeklerde sertleşme sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında bir ilişki olabilir mi?” diye konuştu.

Muayene sırasında anlaşılıyor

Yapılan çalışmalarda erkeklerin, diş temizliğinde kadınların gerisinde kaldığına değinen Dr. Alkan, şöyle devam etti:

Ülkemizde yapılan birçok ağız hijyeni taramasında, erkeklerin, günde iki kez diş fırçalama ve diş arası temizliği yapma oranının, kadınlardan düşük olduğu, dolayısıyla erkeklerin daha kötü ağız hijyenine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, erkeklerin ağrılı dental bir sorun yaşamadıkça, koruyucu diş bakım hizmetlerinden faydalanma oranı da düşüktür. Tüm bu ihmaller zinciri, dişlerde çürüğe ve diş etinde iltihaplı enfeksiyonlara yol açar. Özellikle diş eti iltihaplarının “ağrısız ilerlemesi” nedeniyle, durumun vahameti, çoğu zaman ancak profesyonel diş hekimleri tarafından yapılan detaylı bir radyografik ve klinik muayene sırasında anlaşılabilecektir.

İktidarsızlık riskini artırabilir

Dr. Alkan, diş eti iltihabıyla oluşan enfeksiyonun olumsuz etkilerinin sadece ağız boşluğuyla sınırlı kalmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu enfeksiyon, kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine de yayılır. Sertleşme sorununun fiziksel sebebi genellikle kan damarlarındaki kasların düzgün çalışmamasıdır. Diş eti enfeksiyonları kandaki kimyasallara tesir ederek, erkek cinsel organının damarlarının fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve iktidarsızlık riskini artırabilir. 2010’dan bu yana diş eti enfeksiyonu ve sertleşme sorunuyla ilgili onlarca yayın yapılmıştır. Geçen yıl yayımlanan bir derlemede, konuyla ilgili birçok çalışma incelenmiş ve periodontal hastalık-iktidarsızlık arasındaki ilişkinin kayda değer oranda yüksek olduğu bildirilmiştir.

Dr. Alkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; diş eti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceği ortaya çıkmıştır. Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80’inde diş eti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise, diş etleri iltihaplı erkeklerin, diş etleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada diş eti hastalığı ve sertleşme sorunu olan erkeklerin, diş eti tedavileri tamamlandıktan sonraki 3 aylık dönemde iktidarsızlık şikayetlerinde de azalma olduğu bildirilmiştir. Tüm bu sonuçlara rağmen, diş eti enfeksiyonunun iktidarsızlığa direkt neden olduğunu iddia etmek doğru olmaz.

"Ağız bakım talimatlarına mutlaka uyun"

Elimizdeki kanıtlara bakarak, diş eti hastalığının sertleşme sorunu için ancak bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, sertleşme sorunu yaşıyorsanız, diş etlerinizi kontrol ettirmek için profesyonel diş hekimleri ve/veya diş eti hastalığı uzmanlarından (Periodontolog) muayene randevusu almalı, gerekli tedavileri yaptırmalı ve akabinde ağız hijyeninizi her daim iyi tutmak için size uygun anlatılacak olan ağız bakımı talimatlarına mutlaka uymalısınız.