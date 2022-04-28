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Sertoğlu: Bostancı Bağcıl’ın küme düşürülmesi kararı şikayet üzerine olmadı

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Bostancı Bağcıl’ın küme düşürülmesi kararı ile ilgili konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Bostancı Bağcıl’ın küme düşürülmesi kararı şikayet üzerine olmadı” dedi.
Sertoğlu: Bostancı Bağcıl’ın küme düşürülmesi kararı şikayet üzerine olmadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Bostancı Bağcıl’ın küme düşürülmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu kararın Mormenekçe GBSK’nın şikayeti üzerine alınmadığının altını çizen Sertoğlu, KTFF çalışanının tespit ettiği başka bir evrak ile ilgili alındığını söyledi.

Alınan kararın Bostancı Bağcıl’ın önceki maçlarına yansıması olmayacağını ifade eden Sertoğlu, KTFF’nin bu kararının tamamen idari bir karar olduğunu söyleyerek, dünyada birçok örneğinin de bulunduğunu aktardı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Dün akşam Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun almış olduğu Bostancı Bağcıl SK’nın küme düşürülmesi olayının Mormenekşe GBSK’nın şikayeti üzerine Disiplin Kurulu’na sevki yapılan Miracle Değirmenlik SK karşılaşması ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. O karşılaşma şikayet üzerine Disiplin Kurulu’na aktarılmış oradan da polise intikal etmiştir. Bu konudaki nihai kararı polis soruşturması sonrasında Disiplin Kurulu tarafından verilecektir.

Dün akşamki karar herhangi bir şikayet üzerine değil tamamen KTFF çalışanının tespit ettiği başka bir evrakla ilgili alınmıştır. Bu alınan karar neticesinde ilgili kulüp direkt olarak küme düşürülmüş, kulüp yetkililerinin de disipline sevki gerçekleştirilecektir. Bostancı Bağcıl SK’nın bundan önce oynadığı maçlarla ilgili herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir. Bu konuda örnek olarak İtalya Serie A Ligi’nde 2005-2006 sezonunda şampiyon olan Juventus şampiyon olmasına rağmen küme düşürülmüş ancak oynadığı maçlarda kazandığı puanlar rakiplere verilmemiştir ve puan durumu bu şekilde oluşmuştur. Bu karar tamamen idari bir karar olup dünyada birçok örneği bulunmaktadır."

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