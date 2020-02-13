Sertoğlu ‘’Kayıtlı Futbolcu Sayımız 19 Bin Civarı’’

“10 Kasım 2010 tarihinde arkadaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda göreve başladık. Göreve başladığımız tarihlerde federasyonumuza kayıtlı futbolcu sayısı 4 bin 500 civarındaydı. KTFF o dönemde sadece A Takım ve Genç Takım kategorilerinde ligler organize etmekteydi. Ancak bugünkü durumumuza bakacak olursak kayıtlı futbolcu sayımız 19 bin civarına ulaşmış bulunmaktadır.

Bizler göreve geldiğimiz tarihten itibaren özellikle altyapıların kurulmasını ve bu altyapılar ile birlikte ülke gençliğine sahip çıkıp, bu gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyalleşmesini sağladık.

Bugün itibariyle 255 futbol takımı çeşitli kategorilerde mücadele etmektedir. Bugün KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17, U20, BTM 1.Lig, BTM 2.Lig, A Takımlar ve Kadınlar Ligi’nde binlerce futbolcu spor yapmaktadır. A Takım ve U20 kategorisinde mücadele etmeyen birçok kulübümüz altyapı liglerine katılmakta ve burada mücadele etmektedir.

Bu katılımlar kulüplerimizin özellikle çocuk ve genç nüfusa ne denli sahip çıktığının en büyük göstergesidir. Bunun yanı sıra KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17 ve Kadınlar Ligi’nin tüm lisans, sağlık görevlisi, hakem ve maç ücretleri futbol için ayrılan devlet katkısından kesilerek federasyonumuz tarafından karşılanmaktadır.

Her zaman söylediğim gibi; bu ülkedeki gençliği ayakta tutan futbol kulüplerimizdir. Kulüplerimiz bu misyonu üstlenmesinin yanı sıra ülkeye faydalı bireyler sağlayan kuruluşlar olarak da ön plandadır. Bundan dolayı kulüplerimize çok iyi bakmamız gerekmektedir. Futbolumuzun bugün ülke ekonomisine katkısı yılda yaklaşık 60 milyon TL’yi geçmiş bulunmaktadır.

Ülke gençliğine bu denli sahip çıkan futbol ailesine son günlerde haksız şekilde eleştiri yapanların ve de tüm toplumun bu gerçeği görmesi açısından bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.”

KTFF liglerine katılan takımlar ve resmi rakamlar

2019-2020 sezonunda toplamda 255 takım aktif olarak liglerde

KTFF tarafından organize edilen 8 farklı kategoride, 12 lig

2016-2017 sezonundan itibaren ortalama yılda 2 binin üzerinde resmi maç

KKTC’ye bağlı 202 yerleşim yerinin 98’inde aktif futbol takımı

2011-2012 sezonundan itibaren 451 farklı hakem, 90 gözlemci, 93 saha komiseri

KTFF’ye kayıtlı tüm kategorilerdeki maçlarda görevlendirilmek üzere 82 sağlık görevlisi

KTFF’ye resmi olarak kayıtlı 464 antrenör, 102 teknik direktör, 2674 kulüp personeli

K-PET SÜPER LİG

Baf Ülkü Yurdu Binatlı YSK Cihangir GSK Çetinkaya TSK Doğan Türk Birliği Düzkaya KOSK Gençlik Gücü TSK Göçmenköy İYSK Gönyeli SK Hamitköy ŞHSK Küçük Kaymaklı TSK Lefke TSK Mağusa Türk Gücü Merit Alsancak Yeşilova Türk Ocağı Limasol Yenicami AK

K-PET 1.LİG

Bostancı Bağcıl SK Çanakkale TSK Dörtyol SK Esentepe KKSK Girne Halk Evi Görneç KSK Karşıyaka ASK Gençler Birliği SK Lapta TBSK Maraş GSK Mesarya SK Mormenekşe GBSK Ozanköy SK Yalova SK Yonpaş Dumlupınar TSK

U21 SÜPER LİG

Baf Ülkü Yurdu Binatlı YSK Cihangir GSK Çetinkaya TSK Doğan Türk Birliği Düzkaya KOSK Gençlik Gücü TSK Göçmenköy İYSK Gönyeli SK Hamitköy ŞHSK Küçük Kaymaklı TSK Lefke TSK Mağusa Türk Gücü Merit Alsancak Yeşilova Türk Ocağı Limasol Yenicami AK

U21 1.LİG

Bostancı Bağcıl SK Çanakkale TSK Dörtyol SK Esentepe KKSK Girne Halk Evi Görneç KSK Karşıyaka ASK Gençler Birliği SK Lapta TBSK Maraş GSK Mesarya SK Mormenekşe GBSK Ozanköy SK Yalova SK Yonpaş Dumlupınar TSK

BTM 1.LİG

1461 İskele Trabzonspor Değirmenlik SK Denizli SK Dikmen Gücü SK Dipkarpaz SK Geçitkale GSK Gülgün Süt Düzova GSK İncirli SK Karaoğlanoğlu SB Mehmetçik TÇBSK Ortaköy SK Serdarlı GB Tatlısu HOBSK Türkmenköy ASK Vadili TÇBSK Yarköy PGSK Yeniboğaziçi DSK Yılmazköy SK Zümrütköy SK

BTM 2.LİG

Ağırdağ Boğaz TSK Akçay SK Akdeniz KSD Akıncılar GSK Alayköy SKKD Ardahan SD Bafra SK Bahçeli SK Boğaziçi SK Civisil SK Çamlıbel SKD Çayönü SK Demirhan SK Dilekkaya ASK Ergazi GSK Gayretköy GSK Gaziköy SK Gaziveren SK Gönendere ŞSKSK Güvercinlik İYSK Haspolat SGSK Kalkanlı SK Karadeniz 61 SB Kırıkkale TSK Kumyalı SK Mevlevi SK Mutluyaka HSK Ötüken TKOSK Pergama SK Pınarbaşı ÇSKD Pile TSK Sadrazam Kayalar SK Serhatköy SK Sipahi TSK Tatlısu Seracılar SK Tepebaşı SK Yedikonuk SK Yeni Erenköy TSK Yeniceköy ZSK Yenişehir SK Yeşiltepe Ilgaz SD Yeşilyurt SD

U17 LİGİ

Akçay SK Akıncılar GSK Baf Ülkü Yurdu Binatlı YSK Cihangir GSK Değirmenlik SK Dikmen Gücü SK Doğan Türk Birliği Dörtyol SK Küçük Kaymaklı TSK Lapta TBSK Mağusa Türk Gücü Maraş GSK Merit Alsancak Yeşilova Mesarya SK Sipahi TSK Türk Ocağı Limasol Vadili TÇBSK Yeniboğaziçi DSK Yonpaş Dumlupınar TSK Yenicami AK Yılmazköy SK

U15 LİGİ

1461 İskele Trabzonspor Akıncılar GSK Alayköy Gençlik SK Baf Ülkü Yurdu SK Bafra SK Binatlı YSK Bostancı Bağcıl SK Büyükkonuk BİASK Cihangir GSK Çanakkale TSK Çetinkaya TSK Değirmenlik SK Dikmen Gücü SK Dipkarpaz SK Doğan Türk Birliği Düzkaya KOSK Gençlik Gücü TSK Girne Halk Evi Göçmenköy İYSK Gönyeli SK Güvercinlik İYSK Hamitköy ŞHSK Karşıyaka ASK Küçük Kaymaklı TSK Lapta TBSK Lefke TSK Mağusa Türk Gücü Maraş GSK Merit Alsancak Yeşilova SK Mormenekşe GBSK Sipahi TSK Tatlısu Seracılar SK Türk Ocağı Limasol Vadili TÇBSK Yeniboğaziçi DSK Yenicami AK Yenişehir SK Yonpaş Dumlupınar TSK

U12 LİGİ

1461 İskele Trabzonspor Akçay SK Akıncılar GSK Alayköy Gençlik SK Baf Ülkü Yurdu Binatlı YSK Bostancı Bağcıl SK Cihangir GSK Çetinkaya TSK Değirmenlik SK Dikmen Gücü SK Dilekkaya ASK Doğan Türk Birliği Dörtyol SK Düzkaya KOSK Esentepe KKSK Gençlik Gücü TSK Girne Halk Evi Göçmenköy İYSK Karadeniz 61 SB Karaoğlanoğlu SB Küçük KaymaklI TSK Gençler Birliği SK Lapta TBSK Lefke TSK Mağusa Türk Gücü Maraş GSK Merit Alsancak Yeşilova SK Mormenekşe GBSK Sipahi TSK Türk Ocağı Limasol Vadili TÇBSK Yeni Erenköy TSK Yeniboğaziçi DSK Yenicami AK Yılmazköy SK Yonpaş Dumlupınar TSK

U10 LİGİ

1461 İskele Trabzonspor Akıncılar GSK Alayköy Gençlik SK Baf Ülkü Yurdu Binatlı YSK Bostancı Bağcıl SK Çetinkaya TSK Cihangir GSK Değirmenlik SK Dikmen Gücü SK Doğan Türk Birliği Dörtyol SK Düzkaya KOSK Esentepe KKSK Gençlik Gücü TSK Göçmenköy İYSK Gönyeli SK Karadeniz 61 SB Küçük Kaymaklı TSK Lefke TSK Mağusa Türk Gücü Maraş GSK Merit Alsancak Yeşilova SK Sipahi TSK Türk Ocağı Limasol Vadili TÇBSK Yeniboğaziçi DSK Yenicami AK Yonpaş Dumlupınar TSK

KKTCELL KADINLAR LİGİ (2018-2019 SEZONU)