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Sertoğlu ‘’Kayıtlı Futbolcu Sayımız 19 Bin Civarı’’

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Sertoğlu ‘’Kayıtlı Futbolcu Sayımız 19 Bin Civarı’’
Sertoğlu ‘’Kayıtlı Futbolcu Sayımız 19 Bin Civarı’’

“10 Kasım 2010 tarihinde arkadaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda göreve başladık. Göreve başladığımız tarihlerde federasyonumuza kayıtlı futbolcu sayısı 4 bin 500 civarındaydı. KTFF o dönemde sadece A Takım ve Genç Takım kategorilerinde ligler organize etmekteydi. Ancak bugünkü durumumuza bakacak olursak kayıtlı futbolcu sayımız 19 bin civarına ulaşmış bulunmaktadır.

Bizler göreve geldiğimiz tarihten itibaren özellikle altyapıların kurulmasını ve bu altyapılar ile birlikte ülke gençliğine sahip çıkıp, bu gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyalleşmesini sağladık.

Bugün itibariyle 255 futbol takımı çeşitli kategorilerde mücadele etmektedir. Bugün KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17, U20, BTM 1.Lig, BTM 2.Lig, A Takımlar ve Kadınlar Ligi’nde binlerce futbolcu spor yapmaktadır. A Takım ve U20 kategorisinde mücadele etmeyen birçok kulübümüz altyapı liglerine katılmakta ve burada mücadele etmektedir.

Bu katılımlar kulüplerimizin özellikle çocuk ve genç nüfusa ne denli sahip çıktığının en büyük göstergesidir. Bunun yanı sıra KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17 ve Kadınlar Ligi’nin tüm lisans, sağlık görevlisi, hakem ve maç ücretleri futbol için ayrılan devlet katkısından kesilerek federasyonumuz tarafından karşılanmaktadır.

Her zaman söylediğim gibi; bu ülkedeki gençliği ayakta tutan futbol kulüplerimizdir. Kulüplerimiz bu misyonu üstlenmesinin yanı sıra ülkeye faydalı bireyler sağlayan kuruluşlar olarak da ön plandadır. Bundan dolayı kulüplerimize çok iyi bakmamız gerekmektedir. Futbolumuzun bugün ülke ekonomisine katkısı yılda yaklaşık 60 milyon TL’yi geçmiş bulunmaktadır.

Ülke gençliğine bu denli sahip çıkan futbol ailesine son günlerde haksız şekilde eleştiri yapanların ve de tüm toplumun bu gerçeği görmesi açısından bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.”

KTFF liglerine katılan takımlar ve resmi rakamlar

  • 2019-2020 sezonunda toplamda 255 takım aktif olarak liglerde
  • KTFF tarafından organize edilen 8 farklı kategoride, 12 lig
  • 2016-2017 sezonundan itibaren ortalama yılda 2 binin üzerinde resmi maç
  • KKTC’ye bağlı 202 yerleşim yerinin 98’inde aktif futbol takımı
  • 2011-2012 sezonundan itibaren 451 farklı hakem, 90 gözlemci, 93 saha komiseri
  • KTFF’ye kayıtlı tüm kategorilerdeki maçlarda görevlendirilmek üzere 82 sağlık görevlisi
  • KTFF’ye resmi olarak kayıtlı 464 antrenör, 102 teknik direktör, 2674 kulüp personeli

K-PET SÜPER LİG

  1. Baf Ülkü Yurdu
  2. Binatlı YSK
  3. Cihangir GSK
  4. Çetinkaya TSK
  5. Doğan Türk Birliği
  6. Düzkaya KOSK
  7. Gençlik Gücü TSK
  8. Göçmenköy İYSK
  9. Gönyeli SK
  10. Hamitköy ŞHSK
  11. Küçük Kaymaklı TSK
  12. Lefke TSK
  13. Mağusa Türk Gücü
  14. Merit Alsancak Yeşilova
  15. Türk Ocağı Limasol
  16. Yenicami AK

K-PET 1.LİG

  1. Bostancı Bağcıl SK
  2. Çanakkale TSK
  3. Dörtyol SK
  4. Esentepe KKSK
  5. Girne Halk Evi
  6. Görneç KSK
  7. Karşıyaka ASK
  8. Gençler Birliği SK
  9. Lapta TBSK
  10. Maraş GSK
  11. Mesarya SK
  12. Mormenekşe GBSK
  13. Ozanköy SK
  14. Yalova SK
  15. Yonpaş Dumlupınar TSK

U21 SÜPER LİG

  1. Baf Ülkü Yurdu
  2. Binatlı YSK
  3. Cihangir GSK
  4. Çetinkaya TSK
  5. Doğan Türk Birliği
  6. Düzkaya KOSK
  7. Gençlik Gücü TSK
  8. Göçmenköy İYSK
  9. Gönyeli SK
  10. Hamitköy ŞHSK
  11. Küçük Kaymaklı TSK
  12. Lefke TSK
  13. Mağusa Türk Gücü
  14. Merit Alsancak Yeşilova
  15. Türk Ocağı Limasol
  16. Yenicami AK

U21 1.LİG

  1. Bostancı Bağcıl SK
  2. Çanakkale TSK
  3. Dörtyol SK
  4. Esentepe KKSK
  5. Girne Halk Evi
  6. Görneç KSK
  7. Karşıyaka ASK
  8. Gençler Birliği SK
  9. Lapta TBSK
  10. Maraş GSK
  11. Mesarya SK
  12. Mormenekşe GBSK
  13. Ozanköy SK
  14. Yalova SK
  15. Yonpaş Dumlupınar TSK

BTM 1.LİG

  1. 1461 İskele Trabzonspor
  2. Değirmenlik SK
  3. Denizli SK
  4. Dikmen Gücü SK
  5. Dipkarpaz SK
  6. Geçitkale GSK
  7. Gülgün Süt Düzova GSK
  8. İncirli SK
  9. Karaoğlanoğlu SB
  10. Mehmetçik TÇBSK
  11. Ortaköy SK
  12. Serdarlı GB
  13. Tatlısu HOBSK
  14. Türkmenköy ASK
  15. Vadili TÇBSK
  16. Yarköy PGSK
  17. Yeniboğaziçi DSK
  18. Yılmazköy SK
  19. Zümrütköy SK

BTM 2.LİG

  1. Ağırdağ Boğaz TSK
  2. Akçay SK
  3. Akdeniz KSD
  4. Akıncılar GSK
  5. Alayköy SKKD
  6. Ardahan SD
  7. Bafra SK
  8. Bahçeli SK
  9. Boğaziçi SK
  10. Civisil SK
  11. Çamlıbel SKD
  12. Çayönü SK
  13. Demirhan SK
  14. Dilekkaya ASK
  15. Ergazi GSK
  16. Gayretköy GSK
  17. Gaziköy SK
  18. Gaziveren SK
  19. Gönendere ŞSKSK
  20. Güvercinlik İYSK
  21. Haspolat SGSK
  22. Kalkanlı SK
  23. Karadeniz 61 SB
  24. Kırıkkale TSK
  25. Kumyalı SK
  26. Mevlevi SK
  27. Mutluyaka HSK
  28. Ötüken TKOSK
  29. Pergama SK
  30. Pınarbaşı ÇSKD
  31. Pile TSK
  32. Sadrazam Kayalar SK
  33. Serhatköy SK
  34. Sipahi TSK
  35. Tatlısu Seracılar SK
  36. Tepebaşı SK
  37. Yedikonuk SK
  38. Yeni Erenköy TSK
  39. Yeniceköy ZSK
  40. Yenişehir SK
  41. Yeşiltepe Ilgaz SD
  42. Yeşilyurt SD

U17 LİGİ

  1. Akçay SK
  2. Akıncılar GSK
  3. Baf Ülkü Yurdu
  4. Binatlı YSK
  5. Cihangir GSK
  6. Değirmenlik SK
  7. Dikmen Gücü SK
  8. Doğan Türk Birliği
  9. Dörtyol SK
  10. Küçük Kaymaklı TSK
  11. Lapta TBSK
  12. Mağusa Türk Gücü
  13. Maraş GSK
  14. Merit Alsancak Yeşilova
  15. Mesarya SK
  16. Sipahi TSK
  17. Türk Ocağı Limasol
  18. Vadili TÇBSK
  19. Yeniboğaziçi DSK
  20. Yonpaş Dumlupınar TSK
  21. Yenicami AK
  22. Yılmazköy SK

U15 LİGİ

  1. 1461 İskele Trabzonspor
  2. Akıncılar GSK
  3. Alayköy Gençlik SK
  4. Baf Ülkü Yurdu SK
  5. Bafra SK
  6. Binatlı YSK
  7. Bostancı Bağcıl SK
  8. Büyükkonuk BİASK
  9. Cihangir GSK
  10. Çanakkale TSK
  11. Çetinkaya TSK
  12. Değirmenlik SK
  13. Dikmen Gücü SK
  14. Dipkarpaz SK
  15. Doğan Türk Birliği
  16. Düzkaya KOSK
  17. Gençlik Gücü TSK
  18. Girne Halk Evi
  19. Göçmenköy İYSK
  20. Gönyeli SK
  21. Güvercinlik İYSK
  22. Hamitköy ŞHSK
  23. Karşıyaka ASK
  24. Küçük Kaymaklı TSK
  25. Lapta TBSK
  26. Lefke TSK
  27. Mağusa Türk Gücü
  28. Maraş GSK
  29. Merit Alsancak Yeşilova SK
  30. Mormenekşe GBSK
  31. Sipahi TSK
  32. Tatlısu Seracılar SK
  33. Türk Ocağı Limasol
  34. Vadili TÇBSK
  35. Yeniboğaziçi DSK
  36. Yenicami AK
  37. Yenişehir SK
  38. Yonpaş Dumlupınar TSK

U12 LİGİ

  1. 1461 İskele Trabzonspor
  2. Akçay SK
  3. Akıncılar GSK
  4. Alayköy Gençlik SK
  5. Baf Ülkü Yurdu
  6. Binatlı YSK
  7. Bostancı Bağcıl SK
  8. Cihangir GSK
  9. Çetinkaya TSK
  10. Değirmenlik SK
  11. Dikmen Gücü SK
  12. Dilekkaya ASK
  13. Doğan Türk Birliği
  14. Dörtyol SK
  15. Düzkaya KOSK
  16. Esentepe KKSK
  17. Gençlik Gücü TSK
  18. Girne Halk Evi
  19. Göçmenköy İYSK
  20. Karadeniz 61 SB
  21. Karaoğlanoğlu SB
  22. Küçük KaymaklI TSK
  23. Gençler Birliği SK
  24. Lapta TBSK
  25. Lefke TSK
  26. Mağusa Türk Gücü
  27. Maraş GSK
  28. Merit Alsancak Yeşilova SK
  29. Mormenekşe GBSK
  30. Sipahi TSK
  31. Türk Ocağı Limasol
  32. Vadili TÇBSK
  33. Yeni Erenköy TSK
  34. Yeniboğaziçi DSK
  35. Yenicami AK
  36. Yılmazköy SK
  37. Yonpaş Dumlupınar TSK

U10 LİGİ

  1. 1461 İskele Trabzonspor
  2. Akıncılar GSK
  3. Alayköy Gençlik SK
  4. Baf Ülkü Yurdu
  5. Binatlı YSK
  6. Bostancı Bağcıl SK
  7. Çetinkaya TSK
  8. Cihangir GSK
  9. Değirmenlik SK
  10. Dikmen Gücü SK
  11. Doğan Türk Birliği
  12. Dörtyol SK
  13. Düzkaya KOSK
  14. Esentepe KKSK
  15. Gençlik Gücü TSK
  16. Göçmenköy İYSK
  17. Gönyeli SK
  18. Karadeniz 61 SB
  19. Küçük Kaymaklı TSK
  20. Lefke TSK
  21. Mağusa Türk Gücü
  22. Maraş GSK
  23. Merit Alsancak Yeşilova SK
  24. Sipahi TSK
  25. Türk Ocağı Limasol
  26. Vadili TÇBSK
  27. Yeniboğaziçi DSK
  28. Yenicami AK
  29. Yonpaş Dumlupınar TSK

KKTCELL KADINLAR LİGİ (2018-2019 SEZONU)

  1. Akdeniz SB
  2. Göçmenköy İYSK
  3. Mağusa Spor Akademisi
  4. Merit Alsancak Yeşilova
  5. Geçitkale ASK
  6. Yonpaş Dumlupınar TSK

 

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