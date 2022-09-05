  • BIST 3.282,80
  • Altın 1002.564
  • Dolar 18.2131
  • Euro 18.069
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Sertoğlu: KTÖS ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı

» »
Sertoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın KKTC Milli Takım formaları ile ilgili açıklaması ile ilgili düşüncelerini aktardı.
Sertoğlu: KTÖS ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı

ıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın dün yapmış olduğu KKTC Milli Takım formaları ile ilgili açıklaması ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Sertoğlu, KTÖS gibi geniş kitlelere hitap eden bir sivil toplum örgütünün açıklamasıyla ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Ülkede sözü en çok dinlenen, en geniş kitlelere hitap eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) beni ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı. Forma ve taraftar ürünleri konusunda ben ve arkadaşlarım yaklaşık bir yıldır büyük emek verdik. Çok gizli ve derinden, her türlü engeli aşmak için ailemizin, çoluğumuzun çocuğumuzun zamanından aldık, gece gündüz demeden çalıştık. Projelerimizden biri de, yurt dışına giden tüm okul takımlarımızın ortak bir forması olması ve çocuklarımızın sadece okullarını değil, ülkesini de temsil ettiğinin bilincinde olmasıydı. Ancak, KTÖS yaptığı açıklama ile beni ve ekip arkadaşlarımı üzdü. Bana göre “Forma almaya para bulan bakanlık okullara para bulamıyor” demek, içerisinde iki hayal kırıklığı barındırıyor. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak bilinç ve aidiyet yaratmak için forma almasından daha doğal ne olabilir? Gelin görün ki söz konusu KKTC Milli Takım formalarını Eğitim Bakanlığı almadı, belki de birçok okula da yardımlar yapan ülkemizin hayırsever iş insanı Günay Çerkez aldı. Sayın Çerkez, gecede Sayın Bakan Çavuşoğlu’na 3 bin adet alarak bakanlığa vereceğini ve bunların çocuklara ulaşması için kendilerine yardım edilmesini rica etti. KTÖS her açıklamasında böylesi bir vahim, hem mantık hem de gerçeklikten uzak hatalar mı yapıyor? Benim KTFF Başkanı olarak bu soruyu sorma hakkım var. Eğer öyleyse, bu ülkede biz kime nasıl güveneceğiz? Böylesi güzel bir olayda bile bu kadar yanlış bir açıklama ile kamuoyu yanıltılıyorsa, bakalım daha önce yapılan açıklamalarda ne hatalar yapılmış. Hem açıklamaları hem de konuşulanları hayretler içerisinde takip ediyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'ya gitti05 Eylül 2022 Pazartesi 09:24
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:09
  • CTP Genel Başkanı yeniden Tufan Erhürman05 Eylül 2022 Pazartesi 08:38
  • işte CTP PM’yi kazananlar05 Eylül 2022 Pazartesi 08:35
  • NCNC: Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’da olduklarından daha güvendedirler05 Eylül 2022 Pazartesi 08:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar , Ankara’ya hareket etti05 Eylül 2022 Pazartesi 08:15
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar05 Eylül 2022 Pazartesi 08:00
  • Faiz Sucuoğlu: Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir05 Eylül 2022 Pazartesi 07:56
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 5 Eylül 2022 Pazartesi05 Eylül 2022 Pazartesi 07:53
  • Dr. Faiz Sucuoğlu, ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi04 Eylül 2022 Pazar 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti