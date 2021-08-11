Sertoğlu: Ligler durmayacak!

Lig fikstürleri çekimi öncesi KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu açıklamalarda bulundu.
Sertoğlu, takımlarda pozitif vakalar çıkması durumunda maç erteleme olmayacağını ve liglerin durmayacağını açıkladı.
Takım sayıları azaltılacak
Hasan Sertoğlu, bu sezon statülerin açıklandığı gibi uygulanacağını ancak 2023-2024 sezonundan itibaren 16 takım olan Süper Lig ve 1. Lig'de sayıların 14 takıma düşürülmesinin planlandığını açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.