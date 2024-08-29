Serveroğlu Geçitkal’de Kamp zamanı.

Aksa 1. Lig ekiplerinden Serveroğlu Geçitkale kampa girdi
Mavi sarılı ekip sezon öncesi takımın başına tecrübeli teknik direktör Eralp Şerifoğlu’nu getirerek yeni sezona daha iddalı gireceğinin sinyallerini verdi. Takıma yapılan takviyeler ile gücüne güç katan S.geçitkale’de kamp başladı.
Girne bölgesinde wiew Hotelde 4 günlük kamp yapacak olan Mavi sarılı ekip çalışmalarını günde çift idman şeklinde Karaolanoğlu stadında gerçekleştiriyor.
Kamp çalışmaları devam ederken başkan Ahmet Kadı ve yönetim kurulu ise takıma yapacağı son transferler için çalışmalarını sürdürüyor.
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