Serveti 211 milyar doları aşıyor: Jeff Bezos rekor kırdı

Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 211 milyar doları aşan servetiyle kendi rekorunu kırdı.

Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 211 milyar doları aşan servetiyle kendi rekorunu kırdı.

Pentagon'un Microsoft ile 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal ettiğini açıklaması üzerine Amazon hisseleri yüzde 4.7 yükselirken, Bezos'un serveti yalnızca salı günü 8.4 milyar dolar net değer kazandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Amazon'u takip eden Tesla'nın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 10 düşerken, Amazon hisseleri yükselmeye devam etti ve 1 Ocak'tan bu yana yüzde 15.4 arttı.

Amazon'un yükselen hisseleri, pazartesi günü CEO görevinden istifa ederek yönetimi Andy Jassy'ye devreden Bezos'un servetini artırdı ve dünkü kazancıyla birlikte kendi rekorunu kırdı.

Amazon, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın JEDI sözleşmesi için askeri yetkililere 'Amazon'u ihale dışı tutmak için' baskı uyguladığını iddia ederek bir itiraz davası açmıştı ve sözleşme askıya alınmıştı.

PENTAGON AÇIKLADI

Son olarak ise Pentagon, "Değişen teknoloji ortamıyla birlikte, uzun süredir ertelenen JEDI Bulut sözleşmesinin artık Savunma Bakanlığı'nın yetenek boşluklarını doldurma gereksinimlerini karşılamadığı ortaya çıktı" ifadeleriyle sözleşmenin iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, Müşterek Muharip Bulut Kabiliyeti (JWCC) adında yeni bir bulut projesi için çok paydaşlı ve süresiz yeni bir ihale başlatacağı ifade edilen açıklamada, Pentagon'un, Microsoft ve Amazon Web Services'in (AWS) yanı sıra Oracle, Google'ın sahibi olduğu Alphabet Inc ve IBM gibi kaynaklardan da teklif almayı amaçladığı ifade edildi.

Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Amazon'un 2020'de tek başına 45.3 milyar dolarlık satış ve 13.5 milyar dolarlık işletme karı oluşturduğunu söyledi ve 10 yılda 10 milyar dolarlık ihalenin bulut şirketleri için sahip olması gereken bir para olduğu değerlendirmesinde bulundu.