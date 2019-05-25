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Servis otobüsünde feci darp

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Larnaka bölgesinde bir okulun servis aracında, üç öğrenci 13 yaşındaki kız çocuğunu döverek hastanelik ederken, araçtaki diğer öğrencilerin duruma müdahale etmemekle kalmayıp kayda alarak sosyal medyada yayınlamaları endişe yarattı
Servis otobüsünde feci darp

Fileleftheros’un haberine göre ANT1 isimli web gazetesinde de yayınlanan videoda 13 yaşındaki kız öğrencinin 14 yaşlarındaki ikisi erkek, biri kız üç öğrenci tarafından feci şekilde darp edildiği görülüyor. 
 

Rum Orta Eğitim Okul Aile Birlikleri Federasyonu başkanı Kiriakos Nikiforu, öğrenciler arası şiddet olaylarına bir yenisinin eklendiğine işaret ederek bu olayın ilk olmadığına dikkat çekti. Darp olayının öğrencilerin önünde cereyan ettiğine ve hiçbirinin müdahale etmediğine dikkat çeken Nİkiforu “Bu hem veliler hem toplum olarak bizi kaygılandırması gereken bir şey” vurgusunu yaptı.  

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