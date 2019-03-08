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Ses gelen mezarı kazan polis, gömülen kişinin yaşadığını gördü (video)

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Ses gelen mezarı kazan polis, gömülen kişinin yaşadığını gördü
Ses gelen mezarı kazan polis, gömülen kişinin yaşadığını gördü (video)

Peru'da mezarlık görevlisinin "Ses geliyor" diye ihbarda bulunduğu mezarı kazan polis ekipleri, gömülen kişinin yaşadığını fark etti.

Daily Star'ın haberine göre, Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazınca gözlerine inanamadı. Zira, mezarın içindeki kişinin yaşadığı fark edildi. 

Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.

 

 

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