Ses gelen mezarı kazan polis, gömülen kişinin yaşadığını gördü (video)

Peru'da mezarlık görevlisinin "Ses geliyor" diye ihbarda bulunduğu mezarı kazan polis ekipleri, gömülen kişinin yaşadığını fark etti.

Daily Star'ın haberine göre, Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazınca gözlerine inanamadı. Zira, mezarın içindeki kişinin yaşadığı fark edildi.

Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.

Cops make shocking discovery after screams are heard coming from buried coffin in cemeteryhttps://t.co/d4lck7Fw0a pic.twitter.com/nyTlwl1kBw