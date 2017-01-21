Ses hızında seyahat edecek tren için ilk adım

Güney Kore ses hızında seyahat edebilecek bir tren yapmak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Tasarlanan trenin saatte bin 234 kilometre hıza ulaşabileceği açıklandı.

Özel bir tüp içinde hareket edecek olan tren mıknatıslar yardımıyla hızlanacak ve yavaşlayacak.

Güney Kore demiryolları yetkilisi, trenin yapımı için Hanyang Üniversitesi'nden uzmanların destek verdiğini söyledi.

Projeyle temiz enerjinin özendirilmesi ve ulaşım sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Amerikalı girişimci Elon Musk da daha önce benzer bir proje üzerinde çalıştığını açıklamıştı.