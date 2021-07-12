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Ses Kısıklığının 2 Hafta Sürmesi Hastalık Habercisi Olabilir

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“Ses kısıklığı eğer 2 ila 3 haftadır sürüyorsa gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hızla tedaviye başlanması gereken bazı hastalıkların habercisi olabilir”
Ses Kısıklığının 2 Hafta Sürmesi Hastalık Habercisi Olabilir

Çoğunlukla kısa sürede düzelen ses kısıklığının bazı durumlarda dikkate alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “Ses kısıklığı eğer 2 ila 3 haftadır sürüyorsa gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hızla tedaviye başlanması gereken bazı hastalıkların habercisi olabilir” dedi.

Prof. Dr. Tolga Kandoğan, hemen herkesin yaşadığı ancak pek önemsemediği ses kısıklığının ciddi sağlık sorunlarını işaret edebileceğini açıkladı. Kandoğan,“Ses kısıklığı eğer 2 ila 3 hafta gibi bir süredir devam ediyorsa, geçmiyorsa bir takım ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. En sık görülen haliyle ses kısıklığı sıklıkla geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına eşlik eder. Kişi boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik gibi yakınmalarına ek olarak ses kısıklığı da yaşayabilir ve bu yakınması diğer bulgularla beraber kısa sürede geçer. Ancak hastada ses kısıklığı yakınması uzun sürüyor ise bu durumda hastanın gırtlağının mutlaka bir KBB hekimi tarafından endoskop ile görüntülenmesi, değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu uzamış ses kısıklığının altında yatan ciddi bir takım sağlık sorunları olabilir ve bu sorunun erken zaman da yakalanması, uygun tedaviye başlanması hastanın tedavi şansını ciddi manada arttırır” diye konuştu.

“BAŞ BOYUN KANSERLERİNE İŞARET EDEBİLİR”

Prof. Dr. Tolga Kandoğan, ses kısıklığına neden olan hastalıkları ise şöyle açıkladı:

“Ses kısıklıkları basit solunum yolu enfeksiyonlarına, reflüye, sesin kötü kullanılmasına bağlı olarak ses tellerinin üzerinde gelişen nodül, polip gibi sebeplere bağlı olabileceği gibi ses tellerinin düzgün çalışmasını engelleyen, ses tellerinde felç gelişmesine yol açan gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hızla tedaviye başlanması gereken bazı hastalıklarında habercisi olabilir. Bilinmelidir ki bu bölgenin kanserleri yani genel anlamda baş boyun kanserleri olarak adlandırdığımız gruptaki kanserler erken dönemde yakalandıkları zaman tedavi şansı oldukça yüksek olan kanserlerdir ve bu yüzden 2 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında hastalar mutlaka bir KBB uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.”

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