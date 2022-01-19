  • BIST 2.042,08
  • Altın 787.35053
  • Dolar 13.4032
  • Euro 15.2068
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Sese Tahammülsüzlük: Hiperakuzi Ve Belirtileri

» »
Normal seviyedeki seslerden bile aşırı rahatsız oluyorsanız, hiperakuzi hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Peki hiperakuzi belirtileri nelerdir?
Sese Tahammülsüzlük: Hiperakuzi Ve Belirtileri

Herkese normal seviyede gelen seslerden rahatsızlık duyanlar, hiperakuzi terimiyle karşılaşıyor...

Uzmanlar, odyoloji literatüründe ses yüksekliği algısı bozukluğu olarak tanımlanan hiperakuzi rahatsızlığı yaşayan bireylerin normalde rahatsız etmeyen ses düzeylerinden oldukça fazla rahatsız olabildiklerini belirtiyor.

Hiperakuzi rahatsızlığının bireylerde baş ağrısı, denge sorunları, koku ve ışığa duyarlılık gibi sorunlara yol açtığını ifade eden uzmanlar, yaşamın birçok alanını olumsuz etkileyebiliyor.

Peki hiperakuzi olup olmadığımızı nasıl anlarız? İşte belirtileri...

HİPERAKUZİ NEDİR

Hiperakuzi, normalde zararsız olduğu düşünülen seslerin tahammül edilemez hale geldiği ses yüksekliği algısı bozukluğu olarak tanımlanıyor.

Normal işitmeye sahip olan kişileri rahatsız etmeyen seslerden rahatsız olma; çevresel seslere karşı olağan dışı hassasiyet gösterme; sese aşırı duyarlı olma; günlük seslere karşı tahammülsüzlük gibi...

Normal işitmeye sahip olan kişileri rahatsız etmeyen seslerden rahatsız olma; çevresel seslere karşı olağan dışı hassasiyet gösterme; sese aşırı duyarlı olma; günlük seslere karşı tahammülsüzlük

Fonofobi ve mizofoniden farkı ise işitme sistemi kaynaklı bir bozukluk olması.

Hiperakuzi, asıl nedeni değişmekle birlikte, aşırı gürültüye maruz kalma sonucunda görülebiliyor.

 

Sese tahammülsüzlük: Hiperakuzi ve belirtileri #1

BELİRTİLERİ

Hiperakuzi aniden başlayabilir veya zaman içinde yavaş yavaş gelişebilir. İlk belirtileri arasında kulak çınlaması yer alıyor.

Hiperakuzi, kişilerde değişen ölçüde bir dizi tepki ve duygusal tepkilere neden olabilir.

Kulaklarını kaparlar veya gürültüden uzaklaşmaya çalışırlar. Sesten korkarlar ve gürültülü ortamdan kaçınırlar.

Hiperakuziye sahip bireyler kendilerini kızgın, gergin, sıkıntılı veya endişeli hissederler.

 

Sese tahammülsüzlük: Hiperakuzi ve belirtileri #2

HİPERAKUZİ TEDAVİSİ

Hiperakuzi şüphesi olan tüm kişilerin bir otolog ve odyolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Odyolog hava ve kemik iletimi için işitme eşiği seviyelerinin yanı sıra Gürültü Rahatsızlığı Seviyelerine (LDL'ler) bakar.

Hiperakuzi, bir Odyolog tarafından öngörülen çeşitli cihazlar kullanılarak tedavi edilebilir. Kulak tıkacı veya özel olarak kulağa göre şekillendirilmiş özel kulak kalıpları kullanılır.

Aynı zamanda psikolojik destek de gerekebilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19’da Yeni Hasta Profili: Aşı Oldum Hastalandım18 Ocak 2022 Salı 22:06
  • DSÖ, Dünyada Son Bir Haftada 18 Milyon Vaka İle Omicron'un Hızla Yayıldığını Açıkladı18 Ocak 2022 Salı 21:50
  • Uzmanlar Corona Virüs Sonra Tat Ve Koku Kaybının Nedenini Ortaya Çıkardı18 Ocak 2022 Salı 21:08
  • Omicron Belirtileri Nedir? Omicron Belirtileri Arasında İlk Sırada Boğaz Ağrısı Var18 Ocak 2022 Salı 20:32
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti18 Ocak 2022 Salı 10:06
  • Kovid-19'a Yakalanan Gebelerin Riskli Doğum İhtimali Daha Yüksek Olabilir18 Ocak 2022 Salı 02:17
  • Sırttaki Sivilcelerin Nedenleri Ve Kurtulmak İçin 5 İpucu17 Ocak 2022 Pazartesi 23:01
  • Almanya'dan 'Koronavirüs 2022 Sonunda Bitebilir' Tahmini17 Ocak 2022 Pazartesi 22:14
  • Uzmanından ‘Şekerli İçecek’ Uyarısı17 Ocak 2022 Pazartesi 21:06
  • Böbrek Taşı Görülme Oranı Kadınlarda Da Artmaya Başladı17 Ocak 2022 Pazartesi 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti