Sese Tahammülsüzlük: Hiperakuzi Ve Belirtileri

Herkese normal seviyede gelen seslerden rahatsızlık duyanlar, hiperakuzi terimiyle karşılaşıyor...

Uzmanlar, odyoloji literatüründe ses yüksekliği algısı bozukluğu olarak tanımlanan hiperakuzi rahatsızlığı yaşayan bireylerin normalde rahatsız etmeyen ses düzeylerinden oldukça fazla rahatsız olabildiklerini belirtiyor.

Hiperakuzi rahatsızlığının bireylerde baş ağrısı, denge sorunları, koku ve ışığa duyarlılık gibi sorunlara yol açtığını ifade eden uzmanlar, yaşamın birçok alanını olumsuz etkileyebiliyor.

Peki hiperakuzi olup olmadığımızı nasıl anlarız? İşte belirtileri...

HİPERAKUZİ NEDİR

Hiperakuzi, normalde zararsız olduğu düşünülen seslerin tahammül edilemez hale geldiği ses yüksekliği algısı bozukluğu olarak tanımlanıyor.

Normal işitmeye sahip olan kişileri rahatsız etmeyen seslerden rahatsız olma; çevresel seslere karşı olağan dışı hassasiyet gösterme; sese aşırı duyarlı olma; günlük seslere karşı tahammülsüzlük gibi...

Normal işitmeye sahip olan kişileri rahatsız etmeyen seslerden rahatsız olma; çevresel seslere karşı olağan dışı hassasiyet gösterme; sese aşırı duyarlı olma; günlük seslere karşı tahammülsüzlük

Fonofobi ve mizofoniden farkı ise işitme sistemi kaynaklı bir bozukluk olması.

Hiperakuzi, asıl nedeni değişmekle birlikte, aşırı gürültüye maruz kalma sonucunda görülebiliyor.

BELİRTİLERİ

Hiperakuzi aniden başlayabilir veya zaman içinde yavaş yavaş gelişebilir. İlk belirtileri arasında kulak çınlaması yer alıyor.

Hiperakuzi, kişilerde değişen ölçüde bir dizi tepki ve duygusal tepkilere neden olabilir.

Kulaklarını kaparlar veya gürültüden uzaklaşmaya çalışırlar. Sesten korkarlar ve gürültülü ortamdan kaçınırlar.

Hiperakuziye sahip bireyler kendilerini kızgın, gergin, sıkıntılı veya endişeli hissederler.

HİPERAKUZİ TEDAVİSİ

Hiperakuzi şüphesi olan tüm kişilerin bir otolog ve odyolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Odyolog hava ve kemik iletimi için işitme eşiği seviyelerinin yanı sıra Gürültü Rahatsızlığı Seviyelerine (LDL'ler) bakar.

Hiperakuzi, bir Odyolog tarafından öngörülen çeşitli cihazlar kullanılarak tedavi edilebilir. Kulak tıkacı veya özel olarak kulağa göre şekillendirilmiş özel kulak kalıpları kullanılır.

Aynı zamanda psikolojik destek de gerekebilir.