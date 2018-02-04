"Sesli Kitap Serisi” tamamlandı

LSSK’dan bir değerli proje daha

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun (LSS) projesi “sesli kitap serisi” yoğun çalışmaların ardından tamamlandı. Çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturup “yaratıcı okuma” çalışmaları yürüten ve çocuk tiyatrosuna destek veren Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu bu yıl yepyeni bir proje ile 2018’e merhaba dedi.Proje kapsamında 3 farklı yazarın öyküleri seslendirildi. Ayşen Dağlı’nın yazmış olduğu “Süslü”, Suzan Polat’ın yazmış olduğu “Ormanın Kardeşliği” ve Derya Atamer’in kaleme almış olduğu Girne Kalesinde Kayıp Hazine öyküleri Hatice Tezcan ve Suzan Polat tarafından seslendirildi.

Çocukların hayal güçlerini desteklemek , dinleme becerilerini geliştirmek ve iç dünyalarını daha da zenginleştirmek için hazırlanan bu keyifli proje Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk.



HATİCE TEZCAN

Sesli Kitabın yönetmenliğini ve iki öykünün de seslendirmesini üstlenen çocuk tiyatrosu uzmanı Tezcan çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde: “Varoluşunun sebebini bulduğunda ve onu gerçekleştirmeye başladığında neşen ve enerjin asla azalmaz. Oyunlar masallar İçin doğmuşum. Hayal kurmak güzel, hayali paylaşmak güzel. Ama esas güzel olan hayali gerçekleştirmek. Limasol Sosyal Sorumluluk çocuklar İçin bir hayalimizi daha gerçekleştirdi. Gözlerimizi kapatalım bırakalım sözler uçuşsun havada” şeklinde konuştu.



AYŞEN DAĞLI

Süslü kitabının yazarı Ayşen Dağlı Sesli Kitap Serisi için, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kuşkum yok ki çocuklar kadar anne babalar da keyif alacaklar bu çalışmadan”, dedi ve “Bir metinin sesini kullanma ustası biri birileri tarafından canlandırılması, ses efektleriyle, müziklerle zenginleştirilmesi muhteşem bişey” diyerek konuşmasına devam etti. “Metin içindeki bütün karakterler evinize, odanıza canlı kanlı gelmiş oluyorlar, kulağınıza fısıldıyorlar; heyecanlarına elnizden tutup sizi de ortak edip sürüklüyorlar. İyi ki varsın LSS, teşekkürler çocuklarımızı böyle güzel etkin biçimde düşünebildiğin onlar için ürettiğin ve bizleri de bu sevince, kıvanca ortak ettiğin için” diyerek proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.



SUZAN POLAT

Ormanın Kardeşliği isimli çocuk kitabının yazarı ve sesli kitap projesinde seslendirme yapan Suzan Polat: “yıllardır çocuklara canlı masal anlatımları yapıyordum bu proje ile kendi yazmış olduğum “Ormanın Kardeşliği” masalı ile çocuklarla buluşmak gurur verici” diye paylaşımda bulundu.

DERYA ATAMER

Girne Kalesinde Kayıp Hazine kitabını yazan Derya Atamer : “Sesli Kitap projesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, kitabımı sesli dinlemek benim için de çok heyecan vericiydi. Çocukların kitaplarla buluşmasına katkı koyduğu için LSS’ye teşekkür ediyorum”, dedi.



İPEK HALİM

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın yan kuruluşu olan Sosyal Sorumluluk Kurumu danışmanı ve YK üyesi İpek Halim de 2012 yılından beri çocukların iletişim becerilerinin gelişmesine katkı koymak için karikatür, şiir, masal, drama ve müzikle ilgili birçok yaratıcı çalışma yaptıklarını, bu yıl da Sesli Kitapla birlikte çocukların dinleme becerilerini geliştirmelerine katkı koymayı hedeflediklerini belirtip, bu proje ile ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerine de imkan yaratıldığını söyledi. Öyküleri dinlemek isteyen herkesin Limaso sosyal sorumluluk kurumunun youTube kanalından bu keyifli öykülere ulaşabileceği de belirtildi.

HÜSEYİN KEMALER: “Sesli kitap çalışmamız çocuklarımıza özenle hazırladığımız bir armağanımızdır”

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Sesli Kitap Serisinin çocuklar için özenle hazırlanmış bir hediye olduğunu belirtip birbirinden güzel öykülerin keyifle dinlenmesini temenni edip projede emeği gecen herkese teşekkür etti. Lha

