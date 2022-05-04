  • BIST 2.430,55
  • Altın 890.731
  • Dolar 14.8224
  • Euro 15.6101
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Sessiz İstila: Filmin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

»
Sessiz İstila kısa filminin yapımcısı Hande Karacasu, dün Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Sessiz İstila: Filmin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

Dün YouTube üzerinden yayınlanan ve 1,8 milyondan fazla izlenen film, Twitter'da göç ve göçmen karşıtlığı gibi konularda tartışmalara yol açmıştı.

Zafer Partisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada filmin halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini belirtti.

Fragmanı Twitter üzerinden yayınlanan ve ardından YouTube'a yüklenen filmde, 2043 yılında Suriyelilerin Türkiye'de yönetimde ve sosyal hayatta hakim bir konuma geldiği, Türklerin ise iş bulamadığı ve Türkçe konuşamadığı bir senaryo gösteriliyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu olan video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarptırarak yayınlayan H. K. isimli şahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz gözmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H. D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."

Karasu'nun avukatlarından Mehmet Zengin Twitter üzerinden, "Sessiz İstila filminin yapımcısı Hande Karacasu gözaltında! Her gün şiddetini artıran bir karanlık! 100 bin göçmen olsa sığınmacı olur belki ama 10 milyon göçmenle yapılan olsa olsa demografik işgal olur!" ve "Anayasa Mahkemesi'nin, 19.02.2020 tarih, E. 2018/91 ve K. 2020/10 kararı uyarınca SANAL DEVRİYE yapmanız kesin olarak hukuka aykırı" paylaşımlarını yaptı.

İfadesi alınan Hande Karacasu serbest bırakıldı. Sosyal medyada kendisine yönelik yapılan ırkçılık suçlamalarına "Ben ırkçı değilim, vatanperver bir Atatürk Türkiyesi kadınıyım!" şeklinde cevap verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" demişti.

"Sessiz İstila" filmini Hande Karacasu'dan sipariş ettiğini ve masraflarını kendi karşıladığını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çataklı'nın sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Özdağ, "Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz" yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat çeken gelişme: NATO’nun İHA’sı Türk hava sahasına girmedi04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:33
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaştı03 Mayıs 2022 Salı 22:18
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı03 Mayıs 2022 Salı 20:32
  • İngiltere’nin aradığı kanun kaçağı İstanbul’da ortaya çıktı03 Mayıs 2022 Salı 15:29
  • İmamoğlu Rize’de: Bir kişi değil millet kazanacak03 Mayıs 2022 Salı 14:44
  • İmamoğlu Çayeli'nde: Kadir gecesi bile onlar için dua ettim, Allah onlara akıl versin diye03 Mayıs 2022 Salı 14:41
  • MetroPOLL araştırması: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara kazanıyor03 Mayıs 2022 Salı 14:38
  • Erdoğan:500 bin Suriyeli geri döndü03 Mayıs 2022 Salı 14:25
  • İmamoğlu Rize'de: Her şeyin çok güzel olacağına herkes inansın03 Mayıs 2022 Salı 13:42
  • CHP’li Öztrak: Seçime kadar oyun alanı yaratacak garip işler yapılıyor03 Mayıs 2022 Salı 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti