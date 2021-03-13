  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Sessiz kalp krizi geçirmek felç riskini artırıyor

» »
ABD'de yürütülen bir araştırmada, sessiz ya da fark edilmeyen kalp krizi geçirmenin 65 yaş ve üstü kişilerin hayatlarının ileriki dönemlerinde felç riskini artırdığı saptandı.
Sessiz kalp krizi geçirmek felç riskini artırıyor

Amerikan İnme Derneğinin yürüttüğü çalışmada, 4 bin 200'den fazla hastanın sağlık verileri incelendi.

Çalışmada, EKG sonuçlarında sessiz kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastalarda, geçirmeyenlere göre inme riskinin yüzde 47 arttığı belirlendi.

Çalışmanın yazarı Weill Cornell Tıp Fakültesinden Alexander E. Merkler, sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizi kadar ölümcül olabildiğini belirterek, 65 yaş ve üstü kişilerde sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizlerinden daha sık görüldüğünü ifade etti.

Merkler, "Sessiz kalp krizi geçirmenin felç riskini artırabildiğini saptadık. Sessiz kalp krizlerinin felç için yeni bir risk faktörü olarak kabul edilebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19'dan yattığı hastanede ikinci bebeğini dünyaya getirdi12 Mart 2021 Cuma 23:38
  • Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık12 Mart 2021 Cuma 23:16
  • Kovid-19 enfeksiyonu kalp ritmini bozabiliyor12 Mart 2021 Cuma 22:56
  • Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'na koronavirüs nedeniyle hüzünlü giriyor12 Mart 2021 Cuma 22:15
  • 9 kişilik temizlik görevlisi alımına 5 bin 217 kişi başvurdu, bin 143’ü üniversite mezunu12 Mart 2021 Cuma 21:45
  • Haftalık Gıda Analizleri… 5 Üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi12 Mart 2021 Cuma 21:18
  • Profesör Ceyhan: Türkiye mutant virüslerin güzergahı haline gelebilir12 Mart 2021 Cuma 19:29
  • DSÖ’nün Sinovac aşısı değerlendirmesi son aşamada: Mart sonunda onay çıkabilir12 Mart 2021 Cuma 19:15
  • Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu12 Mart 2021 Cuma 14:59
  • Novavax aşısının ileri aşama çalışma sonuçları açıklandı12 Mart 2021 Cuma 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti