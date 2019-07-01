Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!
Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararneme ile Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı aldı.
Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!
Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararneme ile Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı aldı.
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