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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!

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Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından %2 kesiliyor!
Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!

Sessiz sedasız, Hayat Pahalılığından (HP) %2 kesiliyor!

Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararneme ile  Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı aldı.

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