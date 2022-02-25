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Set Kuzey Kıbrıs Yatırım Olanakları Konusunda Bilgilendirildi

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Oda’yı ziyaret eden Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu’nu (SET) ülkedeki yatırım olanaklarıyla ilgili bilgilendirdi. 
Set Kuzey Kıbrıs Yatırım Olanakları Konusunda Bilgilendirildi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Oda’yı ziyaret eden Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu’nu (SET) ülkedeki yatırım olanaklarıyla ilgili bilgilendirdi. 


Konuyla ilgili KTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SET Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu ve beraberindeki heyet, KTSO Konferans Salonu’nda Kuzey Kıbrıs’taki yatırım olanakları, ekonomisi ve üretimi hakkında yaklaşık iki saat süren bir konferansla bilgilendirildi.


Dün düzenlenen toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, bunun ileriki adımlar için güzel bir başlangıç olması dileğinde bulundu. Konuk Başkan Ahmet Alper Alveroğlu da somut zeminler oluşması için adada olduklarını ifade etti. Toplantıya katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, otel ve casino dışında da ülkeye yatırım beklediklerini söyledi.


KTSO Genel Sekreteri Doğa Dönmezer konuk heyete, Kuzey Kıbrıs’ın ticari, ekonomik ve sanayi verilerini içeren bilgilendirici bir görsel sunum yaptı.


Dönmezer’in ardından Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, daha detaylı bir görsel sunumla, Kuzey Kıbrıs’taki yatırım alanları hakkında bilgiler vererek, YAGA’nın yatırımcıya her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, konuklardan gelen soruları da yanıtlayarak, ülkedeki avantajlı yatırım alanlarından örnekler de verdi.


Mali Murakıp Niyazi Akman ise, Kuzey Kıbrıs’ta şirket türleri, kuruluş aşamaları ve vergilendirme sistemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.


KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve SET Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu’yla beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da birer ziyaret gerçekleştirdi. Alveroğlu, topluluğun bir düşünce grubu olduğunu ve her alanda başarı gösteren bir heyetle yola devam ettiklerini belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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