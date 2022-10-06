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Sette görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin ile ilgili yeni gelişme

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ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin ile hayatını kaybeden kameraman Halyna Hutchins'in ailesi arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Sette görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin ile ilgili yeni gelişme

Baldwin’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin ve Rust Film şirketine karşı şubatta açılan dava üzerinde, Hutchins’in ailesi ile uzlaşıldığı kaydedildi. Anlaşmada yer alan finansal miktar veya diğer detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı.

Kazada hayatını kaybeden kameramanın eşi Matthew Hutchins de, mahkemenin anlaşmayı onaylaması halinde davanın düşeceğini ve Rust filminin çekimine ocak 2023’te devam edileceğini belirtti.

“KORKUNÇ BİR KAZA OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Rust filminde başyapımcı olarak görevine devam edecek olan Hutchins, eşini onurlandırmak için filmin bitirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Baldwin’e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna’nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini paylaştı.

Şubatta açılan davada, Baldwin ve Rust Film şirketi, kameraman Hutchins’in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanıyordu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021’de New Mexico’da “Rust” filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

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