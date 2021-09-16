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Sevdiği şarkıların listesini paylaşan Kılıçdaroğlu'na müzik eleştirmeni geçersiz not verdi... Dilmener: Müzikle bağları çok zayıf

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik mesajları sürüyor.
Sevdiği şarkıların listesini paylaşan Kılıçdaroğlu'na müzik eleştirmeni geçersiz not verdi... Dilmener: Müzikle bağları çok zayıf

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik mesajları sürüyor.

Kılıçdaroğlu, son olarak dün gece sosyal medya hesabından yolculuklarda dinlemeyi sevdiği şarkıların listesini şu notla birlikte paylaştı:

Sevgili gençler, arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler

Kılıçdaroğlu, son günlerde gençlere yönelik mesajlarını artırdı / Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu'nun yolculuklarda dinlediği şarkılar

Yapılan paylaşıma göre Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan şarkılar ve söyleyen sanatçılar ise şöyle:

SanatçılarMüzük parçaları
Aşık VeyselUzun İnce Bir Yoldayım
Cem KaracaAllah Yar
Barış MançoHalil İbrahim Sofrası
Selda BağcanMagusa Limanı
Ahmet KayaYorgun Demokrat
Zülfü LivaneliYiğidim Aslanı- Live
Neşet ErtaşYolcu
Musa EroğluMihriban
Edip AkbayramGüzel Günler Göreceğiz
AlpayFabrika Kızı
Kazım KoyuncuHey Gidi Karadeniz
Mustafa ÖzarslanArayı Arayı
Cem AdrianSen Gel Diyorsun (Öf, Öf)
Norm EnderKara Toprak
Yeni TürküMaskeli Balo
AynurDar Hejiroke
Fasıl-ı JazzDrama Köprüsü
Minor EmpireBülbülüm Altın Kafeste
Cengiz ÖzkanKırmızı Buğday Ayrılmıyor
Müzeyyen SenarFikrimin İnce Gülü
Ali Ekber Çicek Sabahtan Uğradım Ben Bir..
Erkan Oğur-İsmail DemirciEy Zahit Saraba Eyle İhtiram
Kazancı BedihNemrudun Kızı - Urfa'nın Etrafı
Yunus Emre Gel Gör Beni
Aysun GültekinEzurum Dağları Kar İle Boran
Melek MossoKeklik Gibi
Ahmet AslanMinnet Eylemem
Ali AskerMetrisin Önü
Esma RedzepovaDzelem, Dzelem
Sabahat AkkirazYemen Bisim Neyimize
Erdem Akın Hemşin Yayaları
Neriman Memedova-Sinan SeidEvlerinin Önü Yonca
Müslüm Gürses Huma Kuşu
Onur AkınSeviyorum Seni
Sezen AksuSon Bakış
  

 

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Naim Dilmener / Fotoğraf: Twitter


"Liste genel olarak iyi ve zengin"

Kılıçdaroğlu'nun listesini nasıl bulduğunu müzik eleştirmeni Naim Dilmener'e sorduk.

"Kılıçdaroğlu'nun listesi genel olarak iyi ve zengin" diyen Dilmener, "Ağırlık halk türküleri ve toplumsal meseleleri dile getiren şarkılarda. Pop kategorisindeki şarkıların bir kısmı da bu sözünü ettiğim başlık altında toplanabilir. Listeye bakıldığında genel olarak halk ve protest müzik sevdiğini söyleyebiliriz" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

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Beatles, Kılıçdaroğlu'nun gençliğinde popülerdi ancak listesinde yer almadı / Fotoğraf: Wikipedia

 

"Eksiklik; pop ve yabancı şarkı yok"

Dilmener, Kılıçdaroğlu'nun müzik listesinde gördüğü eksikleri şöyle sıraladı:

İlk görülen eksiklik pop şarkıları. Yabancı şarkı yok. Kılıçdaroğlu'nın hiç Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, Michael Jackson, Abba, Madonna dinlemiyor ya da sevmiyor oluşu çok tuhaf göründü bana… Ajda Pekkan, Erol Büyükburç, Alpay, İlhan İrem, Nilüfer ve Nükhet Duru dinlemiyor ya da sevmiyor oluşu da.

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Kılıçdaroğlu'nun listesindeki tek Kürtçe şarkı Aynur Doğan / Fotoğraf: aynurdogan.net

 

Aynur'un şarkısı dışında liste hep Türkçe şarkılar

Dilmener, bir başka ilginç ya da tuhaf olarak değerlendirilebilecek eksikliğin de listenin ağırlıklı Türkçe parçalardan oluşması olduğunu belirtti. 

"Aynur'un şarkısı olmasa hiç Kürtçe şarkı da olmayacakmış" diyen Dilmener, "Peki Arapça, Ermenice, Süryanice şarkılar? Hadi bunlarla hiç karşılaşmamış diyelim. Peki İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca şarkılar nerede? Durum hakikaten tuhaf! Bu durumda diyebileceğim, Kılıçdaroğlu'nun müzikle bağlarının çok zayıf ya da gevşek olduğu" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun, Ajda Pekkan, Erol Büyükburç, Alpay, İlhan İrem, Nilüfer ve Nükhet Duru dinlemiyor ya da sevmiyor oluşunu neden tuhaf buldunuz" sorusuna Dilmener, "Bunlar uzun yıllar memleketin fon müziği işlevini gördüler. Bunların en azından bir kısmını sevmemek için bu ülkede yaşamıyor olmak gerekir veya gerekirdi" şeklinde cevap verdi.

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Norm Ender'in Kara Toprak şarkısı da Kılıçdaroğlu'nun sevdikleri arasında / Fotoğraf: YouTube

 

"Gençleri tavlamak için araya bir Norm Ender karıştırmak yetmez"

Kendi payına Kılıçdaroğlu'nun Civan Haco'yu dinlememesini de tuhaf bulduğunu söyleyen Dilmener, "Listede sizi şaşırtan bir isim var mı" sorusuna da şu cevabı verdi:

Norm Ender. Sanırım gençlere şirin görünmek için birileri ekletti. Bu liste gençlerin en azından büyük bir bölümünün umurunda olmaz; güler geçerler. Gençleri tavlamak için araya bir Norm Ender karıştırmak yetmez.

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