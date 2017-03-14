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Sevenleri, Erol Büyükburç’u unutmadı

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Sevenleri, Erol Büyükburç’u unutmadı
Pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Erol Büyükburç, aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı

Türk Pop Müziğinin kurucusu Erol Büyükburç’un mezarı başında gerçekleştirilen anmaya, ailesi, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

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Anma törenine kızı Evren Büyükburç, menajeri Osman Nuri Yazıcı, sanatçı Murat Evgin, Volkan Hakan Erk kardeşler, Erdener Koyutürk, gazeteci Ahmet Kaplan, Şengül Turan, Akif Karkın, Erol Büyükburç'un dostları ve sevenleri katılırken; programda konuşan Evren Büyükburç, “Babam Erol Büyükburç'u sevenler yanımızda. Yalnız bırakmıyorlar bizleri.

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Onlar sayesinde güç buluyoruz biz de. Aynı duyguları paylaştığımıza inandığım sevenlerini aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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Menajeri Osman Nuri Yazıcı, “Türk Pop Müziğinin mimarı Erol Büyükburç’ u, aramızdan ayrılışının ikini yılında hasretle ve sevgiyle anıyorum. Şahsıma bıraktığı en büyük miras, özde ulusal, biçimde evrensel işler üretmem gerektiğiydi. Bugün ise yaptığım ve yapacağım işlere halen bu düşünceye yön veriyorum. İyi ki seni tanımışım. İyi ki hayatımın büyük bir bölümünde benimle olmuşsun. Mekânın Cennet olsun Erol Büyükburç” dedi.

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