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Sevenlerine üzücü haber… Balık ve patates kızartması menülerden çıkabilir

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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)'nın hazırladığı bir rapora göre, İngilizlerin temel yemeği olarak kabul edilen balık ve patates kızartması, yakında menülerinden çıkabilir.
Sevenlerine üzücü haber… Balık ve patates kızartması menülerden çıkabilir

Sevenleri için oldukça üzücü sayılabilecek bu habere göre, çok sevilen balık ve patates kızartması ikilisi, düzinelerce balık türünün öldürüldüğü gerekçesiyle eskisi kadar sık tüketilemeyebilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, WWF’in raporu, deniz ürünleri sektörünün düzenlenmesini güçlendirmek için “acil” çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor.

WWF Savunuculuk ve Kampanyalar İcra Direktörü Kate Norgrove, “Okyanus gezegenimizin mavi kalbi ve sağlığını göz ardı ediyoruz.”

“Bu değerli kaynağı korumak, dünyadaki her balıkçılığın en büyük önceliği olmalı, ancak çok uzun süredir sürdürülemez uygulamalar kontrolsüz kaldı ve yaşam okyanusunu kuruttu” dedi.

33 DENİZ ÜRÜNÜ İNCELENDİ

“Riskli Deniz Ürünleri İşi” başlıklı rapor, Britanyalılar tarafından ilk kez yenen deniz ürünlerinin toplam hacmini belirledi.

Rapor, 2019’da İngiltere’deki insanlar tarafından 887.000 ton deniz ürününün yendiğini söylüyor- 5,2 milyar porsiyon balık ve cipse eşdeğer.

WWF’e göre, bu deniz ürünlerinin büyük çoğunluğu (yüzde 81) İngiltere sularının dışında avlandı veya yetiştirildi.

Rapor, mezgit balığı, alabalık, ringa balığı, midye ve kısa yüzgeçli kalamar da dahil olmak üzere 33 popüler deniz ürününün tedarik zincirlerine baktı.

Midye, sardalya ve ringa balığı da dahil olmak üzere bu türlerin bazılarının üretim ve tüketim açısından nispeten düşük riskli olduğu bulundu.

Bununla birlikte, kılıç balığı, ton balığı, ılık su karidesleri, kalamar ve bazı yengeç türleri de dahil olmak üzere diğerleri, iklim ve ekosistem etkileri de dahil olmak üzere birçok alanda yüksek risk olarak değerlendirildi.

Rapora göre, tüm tür grupları genelinde 250’den fazla Tehlike Altındaki, Tehdit Altındaki ve Korunan (ETP) tür, Birleşik Krallık pazarlarına tedarik sağlayan balıkçılıktan doğrudan etkilendi. Buna balinalar, yunuslar, deniz kuşları ve köpekbalıkları da dahil ediliyor.

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