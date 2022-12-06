Sevgi Bedeoğlu hayatını kaybetti

Bedeğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Sevgi Bedeoğlu'nun cenazesi bugün Çatalköy Cami'sinde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Kabristanlığına defnedilecek.
Detay Kıbrıs olarak yaslı ailesine başsağlığı dileriz.
Bedeğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Sevgi Bedeoğlu'nun cenazesi bugün Çatalköy Cami'sinde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Kabristanlığına defnedilecek.
Detay Kıbrıs olarak yaslı ailesine başsağlığı dileriz.
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