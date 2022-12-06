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Sevgi Bedeoğlu hayatını kaybetti

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Çatalköy'ün sevilen isimlerinde biri olan Sevgi Bedeoğlu hayata gözlerini yumdu.
Sevgi Bedeoğlu hayatını kaybetti

Bedeğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Sevgi Bedeoğlu'nun cenazesi bugün Çatalköy Cami'sinde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Kabristanlığına defnedilecek.

Detay Kıbrıs olarak yaslı ailesine başsağlığı dileriz.

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