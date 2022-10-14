‘’Sevgi Evi’’ projesinde inşaat çalışmaları başladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğinde, devlet koruması altındaki çocukların yaşayacağı “Sevgi Evi” projesinde inşaat çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, devlet koruması altındaki çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı Sevgi Evlerinde çalışmaların başladığını büyük bir mutluluk ve gururla duyurduklarını söyledi.

Kavuklu, projenin hayata geçmesi için girişimde bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e, projeyi ileri götüren eski Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na, projenin gerçekleşmesi için protokole imza koyan eski bakan Dr. Koral Çağman’a ve bu dönem içerisinde vakıf ile bakanlık arasında köprü görevi üstlenen eski Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt’a teşekkürlerini sundu.

Kavuklu, ayrıca, göreve geldikten kısa bir süre sonra, projeye karşı gösterdiği ilgi ile projenin başlamasını sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve ekibine teşekkür etti.

Kavuklu, ‘’Çocuklar Mutlu, Bizler Umutlu’’ ifadelerini kullandı.