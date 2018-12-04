Sevgi Her Engeli Aşar.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğine ziyarette bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy’un öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğindeki erkeklere saç ve sakal bakımı, bayanlara ise saç, makyaj ve tırnak bakımı uygulamaları gerçekleştirildi.

Engelliler Sevgi ve Şevkat İster, Sevginizi ve Şefkatinizi Onlardan Esirgemeyin...

Toplumsal duyarlılığa karşı farkındalık dileğinde bulunan Dr. Yeşim Aksoy, Dünya Engelliler Günü’nde düzenlediğimiz bu etkinliğimizin, engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan kardeşlerimizin sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Dr. Aksoy, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği başkanı Günay Kibrit’e ve ayrıca usta eğitici erkek berberi Kenan Aytekin’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri ise gerçekleştirdikleri bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.