Sevgi Mağarası açıldı

Sevgi Mağarası’nda; Gancelli Sevgi Atölyesi’nin 12-13-14 Haziran 2015 tarihlerinde Çatalköy’deki yağ değirmeninde kurduğu atölyede üretilen eserler ile Merkezi Cezaevi’ndeki kadın mahkumlar ve SOS 'deki çocukların ürettiği 505 seramik eser sergileniyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun uyuşturucuyla mücadele kapsamında yerel yönetim, sendika ve sivil toplum örgütleri işbirliğinde yürüttüğü çalışmalarda gençleri uyuşturucudan kurtarma, yakalanmış olanları tedavi etme, topluma kazandırma ve bundan uzak tutarak spor, sanat ve müziğe yönlendirilmeleri için çalışmakta olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün dün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Çatalköy Belediyesi ve Gancelli Sevgi Atölyesi ile işbirliğinde “Sokaktaki Çamura Bulaşma” sloganı ile düzenlediği etkinlikte üretilen seramiklerin sergilendiği Çatalköy’deki “Sevgi Mağarası”nı açtı.

Sevgi Mağarası’nda; Gancelli Sevgi Atölyesi’nin 12-13-14 Haziran 2015 tarihlerinde Çatalköy’deki yağ değirmeninde kurduğu atölyede üretilen eserler ile Merkezi Cezaevi’ndeki kadın mahkumlar ve SOS Çocuk Köyü’ndeki çocukların ürettiği 505 seramik eser sergileniyor.

Etkinlikte, konuşmalar yapıldı, folklor gösterisi sunuldu, Sevgi Mağarası gezildi.

Etkinlikte konuşmaları Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Gancelli Sevgi Atölyesi Eğitmeni Leman Cankat yaptı.

“Sevgi Mağarası”nın uyuşturucuyla mücadelede ve toplumsal farkındalığın yükseltilmesinde önemli bir sembol olması bekleniyor.

ÖZGÜRGÜN “GENÇLERİ; SPOR, SANAT VE MÜZİĞE YÖNLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun konuya duyarlı kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerince gerçekleştirmekte olduğu etkinliklerde gençleri uyuşturucudan kurtarma, yakalanmış olanları tedavi ve topluma kazandırılmaları ve bundan uzak tutularak; spor, sanat ve müziğe yönlendirilmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

“BUNUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ” MESAJI..

Çalışmalara büyük önem veren komisyon başkan ve üyeleri, kurum, kuruluş, sendika, sivil toplum örgütü ve halkın; “bunun üstesinden geliriz” mesajı verdiklerini ifade eden Özgürgün, önem verdiği bu konuda düzenlenen etkinliklerin tümüne katılmakta olduğunu kaydetti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile konuya duyarlı gösteren tüm kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerine katkıları için teşekkür eden Özgürgün, bu konuda yapılan çalışmalara “yüzde yüz destek” verdiğini ifade etti.

KARAOKÇU “ATILAN ADIMLAR ÇOCUK, GENÇ VE GELECEK İÇİN ÖNEMLİ”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise “Sevgi Mağarası”nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, atılan adımların çocuklar, gençler ve gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

Komisyonun hayata geçirdiği ve bundan sonra geçireceği projelerden bahseden Karaokçu, konuya duyarlılık gösterenler kurumlara, yerel yönetim, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerine teşekkür etti.

ÜNÜVAR “TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KONUSUNDA DA KIBRISLI TÜRK SOYDAŞLARININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, Başbakanlık Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun daveti üzerine geldikleri KKTC’de önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Hükümet yetkilileriyle yaptıkları temaslarda, uyuşturucuyla mücadelede kuvvetli irade görmekten son derece memnuniyet duyduğunu dile getiren Ünüvar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her konuda olduğu gibi uyuşturucuyla mücadele konusunda da Kıbrıslı Türk soydaşlarının arkasında olmaya devam edeceğini vurguladı.

HULUSİOĞLU “UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE DESTEK VERMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise yerel yönetim olarak uyuşturucu ile mücadeleye destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi ile hükümetin bu konuda bir an önce proje üretmesi gerektiğini belirten Hulusioğlu, yerel yönetim olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

CANKAT “İNSANLAR SEVGİSİZ KALAMAZ, DAĞILIR”

Gancelli Sevgi Atölyesi Eğitmeni Leman Cankat da yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele ve farkındalığın artırılması kapsamında 2015 yılında başlattıkları “Sokaktaki Çamura Bulaşma” projesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Sevginin önemine vurgu yapan Cankat, insanların sevgisiz kalamayacağı, dağılabileceğini ifade ederek, her şeyin anahtarının sevgi olduğunu vurguladı.