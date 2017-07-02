"Sevgi Mağarası”nın açılışı yarın yapılacak

Açılışın ardından Gancelli Sevgi Atölyesi Eğitmeni Leman Cankat’ın öncülüğünde Sevgi Mağarası gezilecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Çatalköy Belediyesi ve Gancelli Sevgi Atölyesi ile işbirliği halinde “Sokaktaki Çamura Bulaşma” sloganı ile düzenlediği ve yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte üretilen seramiklerin yerleştirildiği Çatalköy’deki “Sevgi Mağarası”nın açılışı yarın akşam saat 19.30’da yapılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın yükseltilmesinde çok önemli ve ölümsüz bir sembolü olacak Sevgi Mağarası’nın açılışı Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından gerçekleştirilecek.

Açılışın ardından Gancelli Sevgi Atölyesi Eğitmeni Leman Cankat’ın öncülüğünde Sevgi Mağarası gezilecek.

Sevgi Mağarası’nda, Sokaktaki Çamura Bulaşma etkinliğine katılan vatandaşların yanında Merkezi Cezaevi’ndeki kadın mahkumlar ile SOS Çocuk Köyü’ndeki çocukların ürettikleri eserler de yer alıyor.