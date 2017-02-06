Sevgi ve dansın buluştuğu “LTB Engelsiz Dans Okulu” 1 yaşında

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin,Stüdyo 21’in işbirliği ve katkıları ile hayata geçirdiği “ LTB Engelsiz Dans Okulu” projesi 1. yaşını tamamladı.

LTB Engellemeyen Lefkoşa Komitesi’nin girişimleri ile 1 yıl önce hayata geçen ve özel gereksinimli bireyleri dans yoluyla sosyal hayata daha iyi katılımlarına ve sosyalleşmelerine katkı koymak amacıyla oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren “LTB Engelsiz Dans Okulu” projesinin 1.yaşgünü kutlaması Stüdyo 21’de yapıldı.



LBO ve Stüdyo 21 dansçıları eşliğinde çocuklar eğlendi

Projeye üye olan özel gereksinimli bireylerle bölgedeki çocukların,Stüdyo 21 dansçıları ve Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde keyifli saatler geçirdiği kutlamada başkent Lefkoşa’daki özel gereksinimli bireyler önündeki engellerin kaldırılması için büyük emek ve efor ortaya koyan LTB Engellemeyen Lefkoşa Komitesi Başkanı Çelen Çağansoy çocuklarla birlikte 1.yaş pastasını da kesti. Paydaşların katkıları ile çocuklara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte dans eğitmeni Derviş Zeybek eşliğinde hep birlikte dans da eden çocuklar çok keyifli ve sosyal bir gün geçirdiler.