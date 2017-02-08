Sevgililer Günü hangi ülkede nasıl kutlanıyor?

Kalpler, çikolatalar, romantik akşam yemekleri… 14 Şubat Sevgililer Günü için siz neler hazırladınız bilemiyoruz ama farklı ülkelere ait geleneksel 10 Sevgililer Günü kutlamasına göz atmak ister misiniz?

Danimarka’da kardelen!

Danimarka’da adeta resmi bir bayram gibi kutlanan 14 Şubat’ta sevgiliye gül değil kardelen çiçeği hediye ediliyor. Geleneksel hale gelen kardelen çiçeği hediyesinin yanında bir başka bir başka popüler Sevgililer Günü geleneği ise sevgiliye özel sözlerin yazdığı kartlar…

Fransa’da ‘’Aşk Kurası’’

Sonuçta Paris gibi en romantik şehre sahip ülkelerden biri Fransa. Orleans Dükü Charles’ın 1415’te Londra kulesine hapsedildiğinde eski sevgilisine gönderdiği aşk mektupları, bugün 14 Şubat’ta gelenek haline gelmiş durumda. Bir başka gelenek ise "Une Loterie d'Amour", yani "Aşk Kurası". Bekar erkek ve kadınlar bir evde toplanıyorlar ve sırayla bir masada karşılıklı oturuyorlar. Kısa bir süre içinde konuşup birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Anlaşamazlarsa karşılarına başkaları geliyor. Ancak, Fransız hükümeti suiistimal edilebileceğinden dolayı artık bu geleneği yasaklamış.

Güney Kore’de her şey kalp!

Güney Kore’de 14 Şubat tün şubat ayı boyunca kutlanıyor. Bu ay boyunca her şeyin kalplisini yapmak ve sevdiklerine hediye etmek çok değerli sayılıyor. Çikolatalardan, sabunlara, meyvelerden noodlelara her şey Güney Kore’de kalp şeklinde.

Galler ve tahta kaşıklar...

Galler’de Sevgililer Günü’nü kutlamıyorlar. Bunun yerine, 25 Ocak'ta aşıkların koruyucusu Aziz Dwynwen gününü kutluyorlar. 17. yüzyıldan kalan bu geleneğe göre erkekler sevdikleri kadın için sevgilerinin göstergesi olarak tahta kaşık oyarlar. Desenler ve sembollerle kişiselleştirilen kaşıklarda erkekler kendi kalplerine giden yolu da çiziyorlar.

Çin’de kavun geleneği!

Çin’de Sevgililer Günü’ne eş değer gün olan Qixi’de sevgililer ya da evli çiftler, aşklarını korumak için kavunlara desenler çiziyorlar ve tarifler hazırlıyorlar. Bir ayin gibi geçen kutlama töreninin ardında ise kötü kalpli bir kral ve kızının aşk macerası varmış.

İngiltere’de aşkınız rüyalarınızda…

İngiltere’de en eski ve geleneksel Sevgililer Günü adeti, 14 Şubat arifesinde görülebilen bir rüyaya dayanıyor. Bu geleneğe göre özellikle kadınlar defneyapraklarını yastıklarının içine koyuyorlar ve rüyalarında evlenecekleri erkeği görüyorlar. Demek ki bu tarz efsaneler sadece bizim ülkemize özel değil.

Filipinler‘de aşk demek evlilik demek!

Filipinler’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde toplu düğünlerde evlenmek çok önemli. Tüm halk, alışveriş merkezleri ve tüm televizyonlar bu topluca edilen yemin törenini takip etmek için sıraya giriyor. Bu özel günde evlenmenin uğur getireceğine inanılıyor.

İtalyan çikolatası Baci Perugina ile aşk!

İtalyanlar Sevgililer Günü'nü adeta Bahar Şenliği olarak kutluyorlar. Genç aşıklar bahçelerde toplanıp birbirlerine şiir okuyor, müzik diniyor ve geziyorlar. Hala bu ritüeli sürdüren İtalyanlar aynı zamanda birbirlerine içinde 4 dilde farklı aşk notunun çıktığı Baci Perugina çikolatasından hediye ederler.

Brezilya’da aşk karnavalı!

Brezilyalılar 14 Şubat yerine 2 Haziran'daki Dia dos Namorados, ya da diğer adıyla "Lovers Day" i kutlarlar. Festival havasında geçen bugün sadece çiftler tarafından kutlanmaz. Aileler, arkadaşlar, herkes birbirine çikolatalar, çiçekler ve sevgi kartları hediye eder.

Güney Afrika’da Lupercalia festivali!

Güney Afrika Sevgililer Günü’nü en romantik kutlayan destinasyonlardan biri. Hediyeleşmeler ve sürprizlerin dışında Lupercalia isimli bir festival düzenliyorlar. Bu festivalde kadınlar ve erkekler sevgililerin ismini kollarına yazarlar. Ayrıca kutlamaları bir hafta kadar uzatırlar.