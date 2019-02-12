Sevgililer Günü: Japon kadınlar, erkek iş arkadaşlarına artık zorla çikolata almak istemiyor

Kamuoyu yoklamaları, kadınların "giri choco" (mecburi çikolata) olarak bilinen âdeti artık gücün kötüye kullanılması ve bir tür taciz olarak gördüklerine işaret ediyor. Bazı işyerleri de uygulamayı yasaklamaya başladı.

Ülkede kadın çalışanlar, erkek mesai arkadaşlarına 14 Şubat'ta çikolata alıyor. Erkeklerden de, 1980'lerde çikolata üreticilerinin satışlarını artırmak için reklamlarla gelenek haline getirdikleri 14 Mart'ta (Beyaz Gün) kadın mesai arkadaşlarının bu "zorunlu" jestine aynı şekilde karşılık vermeleri bekleniyor.

Ancak bu geleneğin artık gözden düşmeye başladığına dair pek çok işaret var.

Birçok kadın, her yıl milyonlarca dolara mal olan bu âdetin artık sürdürülebilir olmadığını söylüyor.

'Kendime çikolata alırım'

İngiliz Guardian gazetesine göre, bu konuda yapılan bir ankete katılan kadınların yüzde 60'ı, 14 Şubat'ta erkek mesai arkadaşlarına değil kendilerine çikolata almayı tercih edeceklerini söyledi.

Başkent Tokyo'daki bir mağaza zincirinin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 36'sı da tercihlerinin partnerleri ya da hoşlandıkları erkekler olacağını belirtti.

İşyerindeki arkadaşlarına çikolata alacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 35.

Japan Today adlı haber sitesine konuşan bir kadın, "Her yıl kime kaç paralık çikolata alacağız diye düşünmek zorundaydık. Bu zorunlu uygulamanın kalkması iyi oldu" dedi.

Çikolatalı suşi ve çikolata jakuzisi

Sevgililer Günü Japonya'da 1950'lerin ortalarından bu yana dev bir "sektöre" dönüşmüş durumda.

Birçok şirket, yıllık satışlarının çok büyük bir bölümünü Sevgililer Günü haftasında yapıyor.

Ünlü çikolata markası Godiva, geçen yıl bir gazeteye tam sayfa ilan vererek şirketleri kadın çalışanları zorla çikolata vermemeye özendirmeleri çağrısı yapmıştı.

İlanda "Sevgililer Günü insanların gerçek duygularını ifade ettiği gündür, işyerindeki ilişkilerini hesapladıkları gün değil" deniyor.

Türketiciler bu geleneği ve hediye seçenekleri sorgulamaya başlarken birçoklarına göre, Sevgililer Günü yaklaştıkça ülke genelinde kolektif çikolata "çılgınlığı" bu yıl da devam edecek gibi görünüyor.

Japon Havayolları, 14 Şubat'ta tüm uçuşlarında yolcularına çikolata ikram edeceğini açıkladı.

Bir kaplıca oteli Sevgililer Günü'nde sıcak çikolata jakuzisi için rezervasyon alırken, bir suşi zinciri de çikolatalı suşi satmaya hazırlanıyor.