Sevgililer Günü ile ilgili ilk efsane Eski Roma'ya dayanıyor. 'Lupercalia' yani Bahar ve Aşk Festivali Şubat ayına denk geliyor.

Eski Roma'da "Lupercalia" adında bir festival var. Şubat ayının tam ortasına tesadüf ediyor. Pagan inancına göre 14 Şubat; tabiatın tekrar uyanmasını, yani Bahar'ın başlangıcı kabul ediliyor. Bu kabulün arkasında da kuşların aşk mevsiminin başlangıcı var. Rumî takvimi Miladî takvim ile eşlersek, bizim mart kedileri de bu aya tekabül ediyor. Bu festivalde, Romalı genç kızlar ve delikanlılar bir araya geliyor. Normal hayatta birbirinden uzak yaşayan gençler, bu festival günü yan yana gelebiliyor. Her genç kızın adı bir kağıt parçasına yazılıyor ve çömleğe atılıyor. Sonra piyango çekiliyor. Delikanlı hangi ismi çekerse akşama kadar o genç kıza refakat ediyor. Bu refakatlerin bazıları evlilikle neticeleniyor. Bu gelenek ile, yine bizdeki pagan kaynaklı Hıdrellez ve Nevruz kutlamaları arasında bir fark yok. Aynı şeyi; tabiatın uyanışını, üretkenliği temsil ediyorlar.