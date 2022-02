Sevgililer Günü Nereden Çıkmıştır, Hikayesi Nedir?

Sevgililer Günü, nereden çıktığına yönelik kesin bir dayanak bulunmasa da her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanmaya devam edilmektedir. Yüzyıllar önce kutlanmaya başlanan ve geçmişi Roma'ya kadar giden Sevgililer Günü, her yıl şubat ayı içerisinde bir ritüel halinde yaşanmaya devam ediyor. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Gününün geçmişi, milattan sonra 270 yılına kadar dayanmaktadır. İşte detaylar...

NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü geleneği, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibarıyla da Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer günü, sevgililer arasında bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin bağlılığına ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

NASIL KUTLANMAYA BAŞLADI?

İlk olarak Aziz Valentine Günü şeklinde anılan bu gün, Papa Gelasius tarafından 440'lü yılların sonuna doğru ilan edildi. Romalı gençler, 14 Şubat günü sevdikleri ya da beğendikleri kızlara kart göndermeye başladılar. Bu bir gelenek haline geldi.

Hristiyanlık ve gelenekleri yayıldıkça bu gün ve ritüeller de yayılmaya başladı. Tarihte var olan en eski Valentine kartı, Londra Kulesi'nde hapisken Orleans Dükü IX. Charles'ın karısına yazdığı karttır. 1700'lü yılların sonu ve 1800'lerin başında Valentine Günü için hazır aşk kartları satılmaya başladı. 1870 yılında Sevgililer Günü için gönderilen yirmi beş bin kart postahane kayıtlarına geçti.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

Sevgililer Günü Türkiye'de 2000'li yılların başında yayıldı ve herkes tarafından bilinmeye başladı. Bu yıllar öncesinde sadece bazı kesimler tarafından bilinip kutlanıyordu. Türkiye'de bu yıllarda gündeme gelmesinin sebebi ise 2000'lerde özellikle siyasilerin bu günü halka toplu bir şekilde duyurmasıyla oldu.

Konuyla ilgili ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un da bir yazısı var. Kendisi konuyla ilgili yaptığı iddialı açıklamada şöyle diyor:

"Böyle bir günün varlığını bana Amerikalı eşim Holly öğretti. Ben de o zaman Erkekçe dergisi ile Türkiye'ye duyurdum. Yıl 1981.. O gün bugün Sevgililer Günü artan bir katılım, artan bir coşku ile kutlanıyor, ben de bundan müthiş keyif alıyor, gurur duyuyorum, çorbayı ateşe ben koydum diye..."