Sevgililer Günü'nde sevgilisiz olmak! Üzülmeyin yalnız değilsiniz

14 Şubat yaklaşıyor... Bu yıl da 'Sevgililer Günü'ne yalnız gireceğiniz için hüzünleniyor musunuz?

Merak etmeyin yalnız değilsiniz!

Bu günlerde pek çok kişi 'Sevgilier Günü' sendromu yaşamakta. Etraftakilerin 'Ne Alsam' telaşı bir yanda, pembeli kapli aşk çağrışımı yapan sokaklar öte yanda...

Kabul edin bundan kaçışınız yok.

Kısıtlı zamanda yeni sevgili bulunamayacağına göre 14 Şubat'ta hayıflanmak yerine bunları yapabilirsiniz.

KENDİNİZE HEDİYE ALIN

Etrafta aşk kokusu ve herkes birbirine hediye alıyorken 'Neden benim hediye alacak sevgilim yok' diye kederlenmeyin. Hediye sadece sevgiliye alınmaz. Uzun zamandır almak istediğiniz o ayakkabıyı ya da çantayı alarak kendinizi şımartın.

TINDER

Yalnızlık duygusu baş edilemeyecek ölçüdeyse, masum bir flörtleşmenin hiç zararı yok. Bunun için en uygun platform Tinder. Arkadaşlık uygulaması Tinder'la Sevgililer Günü'nü yeni arkadaşlar edinerek değerlendirebilirsiniz. Hem aşkın nereden geleceği belli mi olur.

EVDE ROMANTİK KOMEDİ İZLEYİP İÇ ÇEKMEK

Ve vazgeçilmez bir klişe! Bunalım ağır bastıysa en iyi fikir evde battaniyenin altında romantik komedi üçlemesi. Filmlerdeki aşkı izleyip, aradığınız aşkın hayalini kurabilirsiniz.

Üçleme Önerisi

Holiday - Tatil

Paris Manhattan

Serendipity - Tesadüf