  • BIST 120.151
  • Altın 307,962
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Sevgililer Günü'nde tektaşı reddetti, buzağıyı seçip çiftlik kurdu

» »
Sevgililer Günü'nde tektaşı reddetti, buzağıyı seçip çiftlik kurdu
Sevgililer Günü'nde tektaşı reddetti, buzağıyı seçip çiftlik kurdu

Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşinin "Tektaş yüzük mü yoksa buzağı mı alayım?" teklifini buzağıdan yana kullanan Nuriye Kayalı, hayvan çiftliği hayalini 10 yılda gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Nuriye ile Hüseyin Kayalı çifti, 20 yıl önce evlendi. Hüseyin Kayalı, 10 yıl önce 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye almak istediği eşini arayarak, "Tektaş yüzük mü yoksa buzağı mı alayım?" diye sordu. Nuriye Kayalı, hiç düşünmeden tercihini buzağıdan yana kullandı.

Hayvan çiftliği hayaline bebek şefkatiyle büyüttüğü buzağısıyla kapı aralayan Kayalı, 10 yılda 30 büyükbaş hayvanla "Sevgi" adını verdiği bir çiftlik kurmanın mutluluğunu yaşıyor

'Buzağının geleceği olur, üretirim diye düşündüm'

Nuriye Kayalı eşinin bugüne kadar kendisini hiç üzmediğini söyledi.

Eşinin kendisini mutlu etmek için yaptığı sürprizlerin evliliklerini daha da güçlendirdiğini belirten Kayalı, şunları belirtti:

"Eşim bana iki tercih sunduğunda hiç düşünmeden buzağıyı istediğime hiç pişman olmadım. 'Tarlada çalışırken yüzüğü kaybederim, buzağının geleceği olur, üretirim' diye düşündüm. Her şey altın, kıyafet değil. Allah'a şükür o buzağı büyüdü ve onun sayesinde birçok ihtiyacımızı karşıladık. O buzağıdan sonra hayvanlarımız çoğaldı. Biri üniversiteye giden üç çocuğumuzun eğitim masraflarını karşılıyoruz. O hediye hayatımıza yön verdi. Yüzük almış olsaydım ne olacaktı, yerinde duracaktı. Bana bir katkısı olmayacaktı."

Biberonla beslediği buzağının fotoğrafını hala sakladığını dile getiren Kayalı, kadınların üretimi sağlayacak hediyelerle daha mutlu olacaklarına inandığını ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 55 yıldır Aranan hükümlü kahvede kağıt oynarken yakalandı14 Şubat 2020 Cuma 19:20
  • 27 yıl önce plajda kaybettiği kaseti gittiği sergide buldu14 Şubat 2020 Cuma 19:19
  • Eski kız arkadaşına ‘nispet’ yaptı, ‘Acil sevgili arıyorum’ yazılı yelek giydi14 Şubat 2020 Cuma 19:18
  • Mahkeme binasını basıp çete liderini kaçırdılar14 Şubat 2020 Cuma 19:10
  • Anne ve babasına siyanür içiren kimya öğrencisi: Tadına bakmak istedim13 Şubat 2020 Perşembe 22:20
  • Batı Afrika’da ‘hayalet’ insan türüne ait bulgular ortaya çıktı13 Şubat 2020 Perşembe 21:52
  • WhatsApp kullanıcıları 2 milyarı geçti13 Şubat 2020 Perşembe 21:21
  • Sıfır kilometre araç komple boyalı çıktı, mahkeme para iadesine karar verdi13 Şubat 2020 Perşembe 20:14
  • Londra uçuşu sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan yolcuya iki yıl hapis cezası13 Şubat 2020 Perşembe 20:14
  • Her altı çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor13 Şubat 2020 Perşembe 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti