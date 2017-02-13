Sevgililer Günü'nü planlarken bunlara dikkat edin!

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor… Çiftlerin birçoğu partnerleri için yaratıcılıklarını konuşturmaya başlamışken birçoğu da henüz ne yapacağını planlayabilmiş değil.

Sevgililer Günü yaklaşıyor… Her yer kalplerle, çiçeklerle ve aşka dair birçok temayla süslenmeye başladı bile. İnansınlar ya da inanmasınlar, sevsinler ya da sevmesinler çoğu çift 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyor ve partnerleri için özel planlar yapmaya çalışıyor.

İşte sizi zor duruma düşürebilecek ve kaçınmanız gereken durumlar…

-Astrolojiye meraklı olabilirsiniz, ama bu merakınızı her yerde kullanmayın. Sevgilinize “Burç yorumlarını inceledim. Merkür’ün gerileme döneminde Zodyak 12 burçtan benim burcumdaymış. Pahalı alışverişler yapmayın diyorlardı, bu nedenle sana sadece çiçek aldım hayatım” gibi şeyler söyleyerek durumu daha da komik ve sinir bozucu bir hale dönüştürmeyin.

-Her ne kadar sevgiliniz “hediyeye gerek yok, benim sevgilim benimle olsun yeter”, hatta “bu özel günler sırf tüketimi artırmak için var” gibi klişe sözleri söylese de siz onu özel hissettirecek bir sürpriz hazırlayın. Her insan sevdiği kişi tarafından özel olduğunu bilmek isteyecektir.

-Elbette ki bu özel günde alacağınız hediye, sevgilinizin kendisini özel hissedeceği ve biraz da anlamlı bulacağı bir hediye olmalı. Sevgilisine manikür seti ya da zayıflama paketi gibi alt mesaj içeren hediyeler vermeyi düşünenler, aşk hayatınız içinyeni bir aday arayışına başlayın.

-Hemen hemen herkes bu özel günde normalde gösterdiği özenden daha fazlasını yaparak, kalabalığın içerisinde dikkatleri üzerinde toplamak isteyecektir. Dikkat çekeceğim derken disko topu ile ayırt edilemeyecek kadar parıldamamaya özen gösterin.

-Bu tüyo baylara geliyor… Malum kadınların çoğu randevulara geç kalırlar, özellikle de böyle özel bir günde daha fazla süslenecekleri için en iyisi siz ona randevu saatini 2 saat erken verin. Zaten normal zamanda ancak yetişecektir.

-Gideceğiniz yere rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Normal bir günde bile artık birçok yere rezervasyonsuz gidilemez hale gelmişken, böyle özel bir zamanda bu ayrıntıyı kaçırmanız kolay affedilir bir durum olmayacaktır. Mahallenizdeki ocakbaşına kalmayın!

-İlla bu geceyi erkek ayarlayacak diye bir şey yok! Kadınlar, kalıplaşmış rollerden kurtulun, hatta ters çevirin, ne yapacağınıza siz karar verin!

-Normalde romantizmle uzaktan yakından bir alakanız yoksa bu özel günde illa da romantik olacağım diye bir şeyler yapmaya kalkışmayın. Aksi takdirde gülünç durumlara düşebilirsiniz. Ona gerçek bir sürpriz yapın. Hafta sonunu beraber başka bir şehirde geçirebileceğiniz bir çift bilet, sevgilinizin en sevdiği grubun konserine iki kişilik yer gibi özgürlüğünüzü hissettirebilecek her türlü hediyelerle klişelerden kurtulabilirsiniz!

-Günün anlam ve önemine uygun olsun diye normalde dahi atmayacakları mesajları, biraz da yaratıcı olayım derken serenada dönüştürmeyi planlayanlar; lütfen sesinizin güzel olup olmadığını bir kez daha kontrol edin. En azından katlanabilir bir kıvamda olmalı.

-Beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. Bu yapacağınız plan ya da size verilecek hediye anlamında olabilir. Anı yaşamaya bakın ve tıpkı diğer günler gibi birlikte olmanızı kutladığınız bir gün gibi düşünmeye çalışın. Yoksa sonu hüsran olur.