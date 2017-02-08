Sevgilinize sürpriz yapmanız için fikirler

Sevgililer Günü yaklaşıyor, biliyorum kendisi kapitalizmin oyunlarından sadece biri. Ama kabul edelim ki biz de mutlu olmak/etmek için zaman zaman bu günleri bekliyoruz.

1. Ev ya da oda fark etmez balon her zaman iyi bir fikir olacaktır!

Ben dahil birçok kadın balonlara aşıktır. Nedenini sormayın çünkü tatlı ve güzeller, ya da hala gibiler. Siz de sevgilinizin yüzüne kocaman bir gülücük yerleştirmek istiyorsanız. Bir sürü balon alıp helyumla şişirtin. Bir odayı onlarla doldurup uçlarına da balon sayısı kadar not ya da farklı dillerde "seni seviyorum" yazabilirsiniz.

2. Onu ne kadar sevdiğinizi yazıya dökmeye ne dersiniz?

Post-It kağıtları bu Sevgililer Gününde işe yarayabilirler. Sevgilinizin en sık kullandığı yeri, odasını, mutfağı ya da ofisini onun için yazdığınız Post-It'lerle kaplayıp onu şoka sokabilirsiniz.

3. Bu zamana kadar olan anılarınızı bir deftere sığdırmaya ne dersiniz?

Yaşadığınız komik, romantik, saçma her türlü anıyı bir deftere sığdırabilirsiniz. Birlikte olan fotoğraflarınızı bastırıp o zamanlara dair yaşadığınız anıları kısaca yazın. Yıllar geçtikçe dönüp dönüp bakabilir hatta kahkahalara boğulabilirsiniz.

4. Ufak bir ipucu oyunu oynayabilirsiniz...

Eve minik notlar yazıp ufak bir oyun yaratabilirsiniz. Bütün ipuçlarını topladığında dilerseniz sizi buldun, dilerseniz kocaman bir hediye ya da balon dolu bir oda tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış.

5. Siz çok gezen bir çiftlerdenseniz haritalar en sevdiğiniz şeyler olabilir!

Sürekli gezmeyi seven çiftlerdenseniz size güzel bir sürpriz önerim var. Gezdiğiniz yerlerin haritasını ya da kocaman bir dünya haritasını önünüze alıp ondan bir anı haritası oluşturabilirsiniz. Gittiğiniz yerde çekildiğiniz fotoğrafları, aldığınız giriş biletlerini (yoksa metro bileti bile işe yarayacaktır) haritaya iğneleyin ya da yaptırın. Her daim hatırlanacak bir sürpriz olacaktır.

6. İlk buluşma anınızı tekrar canlandırmaya ne dersiniz?

Eski günleri yad etmeye ne dersiniz? İlk çıktığınız günü bu sevgililer gününde hatırlamak süper olabilir. O zaman gittiğiniz kafe ya da mekana gidip o günkü gibi olmasını sağlayın. En önemlisi de o gün neler yaptıysanız aynısını yapın. Mesela aynı ya da benzer kıyafetler giyinin o gün neler dediyseniz onları söyleyin/sorun. Kısacası siz söylemeden ona ilk buluşmayı yaşattığınızdan emin olun.

7. Ona bir şarkı yazabilirsiniz ya da sevdiği bir şarkıyı kaydedebilirsiniz

Evet kaset kaydetmek eskide kaldı. Şimdi daha teknolojik araçlarla ona yazdığınız şarkıyı gönderebilirsiniz ya da onun sevdiği şarkıyı onun için seslendirebilirsiniz.

8. Hediyenizi kargo ile gönderebilirsiniz!

Şimdi anlatacağım sürprizin lütfen minnoş kısmına odaklanın. Aklınız kötü kısma kayarsa sürprizin bütün güzelliği kaçıyor çünkü. İlk olarak sevgilinize aldığınız hediyeyi güzelce bir kargo paketine koyuyorsunuz. Daha sonra. Bir şapka ve yelek ile tıpkı kargo getirenler gibi giyiniyorsunuz. Elinizde imzalatacağınız kağıtların durduğu dosyanın olması şart. Bu dosyaya "seni seviyorum bu akşam benimle birlikte yemeğe çıkmaya ne dersin? Saat 7'de seni alırım" gibi bir şey yazıp hediyenizi alıp kapısını çalıyorsunuz. Kapıyı açan sevgiliniz ilk başta şaşıracaktır aldırış etmeyin, ismini tıpkı kargo getiren postacı gibi doğrulayın ve elinizdeki kağıdı gösterip imzalatın. Daha sonra hediyesini verip, oradan ayrılın.

9. Sevgililer Günü'nü tatile çevirebilirsiniz

İki günlük bir kaçamak yapıp bol karlı bir yerde tatile kaçabilirsiniz. Onun en sevdiği kıyafetlerini bir bavula koyun ve cuma günü iş/okul çıkışı onu alıp kaçırın. Emin olun unutamayacağı tatil bu olacaktır.

10. Okunacak kitap çok zaman yok!

Sevgilinizin okumak istediği bir sürü kitap varsa ve okuyacak zamanı yoksa ona kitabı okuyup kaydederek süper bir sürpriz yapabilirsiniz. Böylelikle boş zamanlarında müzik dinlemek yerine kitabı dinleyerek mutlu olacak aynı zamanda her seferinde sizin sesinizi duyacak.

11. Onunla olan anılarınızı minik bir video yapabilirsiniz

Evet biraz teknolojik ama onunla ilgili anılarınızı bir film yapıp daha sonra televizyona ekleyebilirsiniz. Televizyonu açtığı an sıradan kanallar yerine sizin videonuz onu çok şaşırtacak.

12. Peluş sevenleri buraya alalım...

Ona kocaman bir peluş ayı almak yerine arabasını minik minik bir sürü peluşla doldurup sabah gözlerinden kalpler çıkmasını sağlayabilirsiniz.

13. Klasiklerden şaşmam diyorsanız sizi mutfağa alayım

Klasik bir akşam yemeğini 14 Şubat'a özel hazırlamak isterseniz, yapmanız gereken masayı biraz güller ve kalplerle süslemek hepsi bu. Bir de o özel yemeğinizi yaparsanız bu bile sevgilinizi havalara uçurabilir.

14. Hiçbiri size uygun değilse en azında minnoş bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz...

Öff ben uğraşamamcılar buradaysa en basitinden bir kahvaltı bile sevgilinizi mutlu edecek cinsten olabilir bence bir düşünün...