Sevgilinizin iyi bir baba olacağının 10 işareti

Eğer eşiniz ya da sevgilinizin iyi bir ebeveyn olup olamayacağına dair aklınızda soru işaretleri varsa bu listedeki altın kuralları inceleme vaktiniz gelmiş demektir.İşte sevgilinizin harika bir baba olacağının 10 işareti:

Komik olmak uğruna aptal gibi görünmekten korkmuyor

Sevgiliniz ya da eşiniz her leyi kolayca utandırıcı olarak bulmuyorsa, bu onun harika bir baba olacağının işaretlerinden ilki olabilir. Gelecekte çocuğunun parmaklarını simli mor ojeyle boyamasına izin veren ve sırf bunu kendisini önemli hissettirmek için yapan bir baba adayından daha iyisini düşünemiyoruz!

Hasta olduğunuzda sizinle ilgileniyor

Hasta olduğunuzda size kase kase çorba taşıyıp, sizinle oturup Disney çizgi filmleri izleyen birinin, gelecekte aynı özeni çocuğuna da göstereceğinden bir şüphemiz yok. Yere atılmış bir bez onu yıldırmayacaktır.

İsteklerinizi işi kadar önemsiyor

Eğer eve gelirken istediklerinizi daha yakın bir yerden almak yerine, illa istediğiniz markadan almak için yolunu uzatıyorsa; yani kısaca bunu maaşlı işi kadar önemsiyorsa; eşiniz ya da sevgiliniz harika bir baba olacaktır.

Çocuklara yetişkin insanlar gibi davranıyor

İnanın dünyada çocukları görür görmez diz çöküp garip sesler çıkararak onları korkutmaktan başka bir şey yapmayanlar kadar korkutucu bir şey yok. Eğer sevgiliniz/eşiniz çocuklara yetişkin gibi davranıyorsa, onları gerçekten ciddiye alıyor ve önemsiyor demektir.

Yemek pişirebiliyor

Harika bir baba, çocuklarının beslenmesinde de pay sahibi olmak isteyecektir.

Sabırlı

Sabır, iyi bir ebeveyn olmanın altın kuralı olabilir. Çocuklar bazen aynı soruları defalarca sorabilir, bazen emniyet kemerini takmanın neden önemli olduğunu 14 defa anlatmak zorunda kalabilirsiniz.

Espri yapmaktan hoşlanıyor

Bazen işler zorlaştığında, birlikte gülebileceğiniz bir ortağınız olmalı değil mi?

Hatalara karşı tolerans gösterebiliyor

Hata yapmak, hayatın önemli parçalarından biri. Çocuklarınız yaşları nedeniyle dünyayı yeni keşfediyor olacaklar ve dolayısıyla uzun süre pek çok hata yapacaklar. Hatalara takılmak yerine tolerans gösterip onları düzeltme yolunu arayan bir kişi, mükemmel bir baba olacaktır.

Yaratıcı bir ruhu var

Sizinle buluşmak için ya da kırık kapı kolunu tamir etmek için ilginç fikirler buluyorsa o yaratıcı biridir. Yaratıcı bir insan ise disiplini, üretmeyi, öğrenmeyi, eğlenmeyi çocuklarına daha iyi aktaracaktır.

Sizi seviyor

Sizi gerçekten çok seven bir baba, çocuklarına da sevgi ve saygıyı daha iyi öğretecektir.