Sevgilisi İle Yatağa Girmek İçin 192 Kilo Verdi
24 yaşında 300 kiloya ulaşan Amber Rachdi, erkek arkadaşıyla aynı yatağa giremeyince hayatını değiştirmeye karar verdi. 192 kilo vererek 299 kilodan 107 kiloya düşen Amber Rachdi'nin son hali görenleri şaşırttı.
24 yaşında 300 kiloya ulaşan Amber Rachdi, erkek arkadaşıyla aynı yatağa giremeyince hayatını değiştirmeye karar verdi. 192 kilo vererek 299 kilodan 107 kiloya düşen Amber Rachdi'nin son hali görenleri şaşırttı.
29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
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