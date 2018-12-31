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Sevgilisi tarafından öldürülen sporcu kadının babası: Kadın katliamı son bulsun

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İzmir’de vücut geliştirmede geçen yıl kainat ikincisi olan ve sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından tabancayla vurularak öldürülen Pınar Çoban’ın babası Mustafa Çoban, “Kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. İnsanlık utansın” dedi.
Sevgilisi tarafından öldürülen sporcu kadının babası: Kadın katliamı son bulsun

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Aydın Hat Boyu Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Pınar Çoban, sevgilisi Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

 

Tartışma sırasında Sarıçam tabancasını çekip, Çoban’a art arda ateş etti. Sarıçam, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, “Pınar’ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum” dedi.

Amcasının ikna çabası sırasında Sarıçam, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

 

 

‘Kadınların rahatça öldürüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyorum’

Cenazede konuşan ve kadına şiddete tepki gösteren baba Mustafa Çoban, “Kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. Bunları görsünler artık. İnsanlık utansın. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Çünkü biz kadından doğuyoruz. Çocuğum cinayete değil, kadın katliamına kurban gitti” dedi.

Kadınların rahatça öldürüldüğü ve tecavüz edilebildiği bir ülkede’ yaşamak istemediğini söyleyen Çoban, “Biliyoruz bu son olmayacak ama artık son olsun” diye konuştu.

 

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