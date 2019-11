Instagram’ın sık kullanılmaya başlaması, yeni meslekleri doğurdu. Traveler’lar, Influencer‘lar derken Instagram daha da renkli bir yer haline geldi. Hemen hemen herkes gittiği her yeri, yediği her yemeği, giydiği her kıyafeti Instagram’da paylaşıyor. Günümüz teknoloji toplumunda bu oldukça normal. Özellikle uzun soluklu bir seyahate çıktığımızda hepimiz birbirinden güzel fotoğraflarımız olsun isteriz. Avrupa tatilinde sevgilisinden ayrılan ve şehrin simgesi olan görkemli yapıların önünde romantik fotoğraflar çekmek isteyen bir turist de, bunun için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Detaylara birlikte bakalım.