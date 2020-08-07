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Sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile önce darp edip sonra bıçakladı

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Sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile sokak ortasındaMuhammad Safeer’i önce darp edip sonra bıçaklayan zanlı Syed Tabraız Ashıqtutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile önce darp edip sonra bıçakladı

Sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile sokak ortasında Muhammad Safeer’i önce darp edip sonra bıçaklayan zanlı Syed Tabraız Ashıq tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Syed Tabraız Ashıq’ın yaralama ve darp suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 05.08.2020 tarihinde saat 22.30’da Lefkoşa’da sakin zanlı Syed Tabraız Ashıq’ın sevgilisine mesaj attığı gerekçesiyle, Lefkoşa’da sakin Muhammad Safeer’i Ekin Adademir LTD isimli işyerinin batıya bakan kısmında umumi bir yer olan yol içerisinde yürüdüğü esnada araçla yanına gelip, araçtan indikten sonra sağ eli ile adı edilenin sol yanak kısmına tokat vurup darp ettiğini, akabinde giydiği pantolunun sağ cebinden çıkardığı kesici bir cisimle elini açtığı esnada adı edilenin sağ kolunun iç kısmından 6 santim uzunluğunda kesip, yaraladığını belirtti. Polis, olayın 07.08.2020 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini ve zanlının tespit edilerek,
tutuklandığını söyledi.

Polis, olayda kullanılan kesici aletin arandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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